SENZACIJA NAD SENZACIJAMA, HRVATSKA UZELA BRONCU: ‘Kraljice šoka’ demolirale Dansku i osvojile povijesnu medalju

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija priredila je senzaciju osvojivši brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Danskoj nakon što je u susretu za broncu u Herningu pobijedila domaćina sa 25-19 (11-11).

Prva je to medalja za hrvatski ženski rukomet na velikim natjecanjima i sasvim sigurno jedna od najvećih senzacija u povijesti europskih prvenstava.

Na putu do bronce odabranice izbornika Nenada Šoštarića upisale su šest pobjeda (Mađarska, Nizozemska, Srbija, Rumunjska, Njemačka, Danska), te upisale samo poraze od finalistica Norveške i Francuske. Samim ulaskom u polufinale naše su rukometašice izborile direktan plasman na Svjetsko prvenstvo 2021. na kojem nisu sudjelovale od 2011.

Najbolji plasman do sada na europskim prvenstvima Hrvatice su ostvarile na prvom izdanju tog natjecanja 1994. u Njemačkoj, kad su osvojile peto mjesto, a još su dvaput bile šeste (1996. i 2008.). Na svjetskim prvenstvima su dvaput bile zaustavljene u četvrtfinalu (1997. i 2011.), baš kao i u jedinom nastupu na olimpijskom turniru, 2012. u Londonu.

Hrvatska je sjajno ušla u susret i povela je 3-0. Danska je uzvratila serijom 7-1 okrenuvši rezultat u svoju koristi (7-4). No, odabranice izbornika Nenada Šoštarića pronašle su izlaz iz mini krize, Tea Pijević je probranila i Hrvatska je izjednačila na 7-7, a u 25. minuti i povela 8-7. U završnici prvog dijela gledali smo izjednačenu igru i na odmor se otišlo rezultatom 11-11.

S odličnom igrom hrvatske rukometašice su nastavile i u nastavku i vrlo brzo su povele s dva gola razlike. U nekoliko navrata imale su napad za +3, no nisu uspjele, a Danska je u 40. minuti izjednačila na 17-17.

Četiri minute kasnije Hrvatska je ponovo imala + 2 (20-18), u 45. minuti +3 (21-18), a u 50. minuti i +4 (22-18), a kada je Andrea Šimara pet minuta prije kraja zabila za +5 (23-18) bronca je bila nadohvat. Na koncu je završilo 25-19 za veliko slavlje hrvatskih rukometašica.

Hrvatsku su do velike pobjede predvodile Katarina Ježić i Stela Posavec sa po pet golova, Ana Debelić je zabila četiri, a Ćamila Mičijević tri gola, dok je Tea Pijević sakupila 15 obrana.

U danskim redovima najefikasnije su bile Mette Tranborg i Anne Hansen sa po četiri gola.

HRVATSKA: Pijević, Krsnik, Blažević, Mičijević, Mamić, Debelić, P. Posavec.

DANSKA: Toft, Haugsted, Hojlund, A.M. Hansen, Jensen, Jorgensen, Pedersen.

60′ – Zadnja minuta, zadnji napad. Pijević brani za kraj. Gotovo je! GOTOVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

59′ – Na korak smo od bronce. Pijević brani ovo joj je 14. obrana 42 posto ima žena!

58′ – Gol sa sedmerca. Ovo ne mogu stići, nema šanse. Gol s druge strane, ali gotovo je to.

57′ – Gol za Hrvatsku, nemaju šanse ovo stići. Danska nije 17 minuta zabila gol! Sedamnaest.

56′ – Koraci Posavec, ali Tea brani šut s krila. Ajmo dalje.

56′ – Pijeviiiiić! Brani kada je najpotrebnije. Nisu mogle ništa Dankinje, još jedna potrošena lopta.

55′ – Šimaraaaaa! Pa mi smo na plus pet, ovo se ne može prokockati više.

54′ – Potrošili smo šut, ali nema veze, Dankinje se ionako muče u napadu. Vrijeme ide. Na kraju Pijević brani.

53′ – Uh, šteta, Posavec nije uspjela zabiti. Ali Dankinje srljaju i faul i napadu, probijanje je suđeno.

52′ – Trošite samo, trošite. Još jedan izgubljen napad Dankinja. Bronca nam je tu, pred nosom.

51′ – I jooooj! Posaveeeeec idemo na plus četiri.

50′ – Ah, pokušali smo s krila i brani njihova vratarica.

50′ – Troše lopte Dankinje, nemaju rješenja, Pijević brani sada konačno.

49′ – Preko osam minuta Danska nije zabila. Sada opet gube loptu. Kakvu mi sada šansu imamo, valjda su cure svjesne.

48′ – Dugo traje napad. Preko minutu i pol već. Na kraju brani vratarica. I napad za Dansku.

46′ – Jeeeeeeežiiiiiiić! Peti gol! A muče li se muče Dankinje u napadu. Na kraju troše šut i ide pored gola.

45′ – Kontrafaul i Hrvatska ima novi napad. Kakvu šansu sada imamo.

44′ – Sedmerac i velika prilika za odljepljivanje. Krsnik zabija!

43′ – Gube loptu Dankinje, Ježić zabija iz kontre i onda opet gube loptu u napadu i Hrvatska ima novi napad.

42′ – Muče se naše igračice u napadu. I protraćen još jedan šut.

41′ – Timeout Danci zovu. Rovovska bitka za medalju je to. Zabijaju Skandinavke. Pijević nije baš na razini zadnje vrijeme.

40′ – Gol, Posavec!

40′ – Joj joj, gubimo loptu, Dankinje u kontru i gol. Izjednačeno.

39′ – Uf, kakav šut. Od grede u gol, nije mogla to Pijević.

38′ – Ježić! Gol! Ajmo dalje.

37′ – Debeliiiiiić! I još isključenje za Dansku. Sad nam je šansa da se odlijepimo. Eh, Pijević je pročitala šut, ali odbilo se od njenih ruku u gol.

36′ – Joj, joj. Ove Dankinje mogu komotno profesiju mijenjati u MMA ili što već. Vrlo grubo igraju. Gubimo loptu i Hansen s druge strane zabija.

35′ – Uuuuuu, Posavec se probila sada i zabila, a onda još Dankinje troše šut u napadu.

34′ – Sedmerac. I konačno zabijamo. Konačno! Lagani gol s druge strane, opet su smanjile.

33′ – Mičijeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiić! Golčina izvana, neobranjivo. Vraćaju Dankinje odmah s druge strane.

32′ – Ćana se vratila, spomenimo samo. Debelić zabila. Evo nas vodimo opet. Dankinje gađaju blok i Pijević uzima loptu.

31′ – Kreće drugo poluvrijeme. Danska kreće prva u napad. Pijević brani odmah.

Kraj prvog dijela. Bilo je ovo pravo triler-poluvrijeme, Hrvatska je vodila pa gubila pa opet vodila i sada je na predah otišla s izjednačenim rezultatom.

30′ – Vraćaju se Dankinje u egal. Popuštaju malo obrane sada kako se bliži kraj poluvremena.

29′ – Naša zlatna Tea brani i odmah Posavec zabija u napadu. Evo nas u vodstvu. Ajmo dalje.

28′ – Milosavljević zabija.

28′ – Odmah se vraćaju Hrvatice golom. Ali gol za gol se igra, odmah danska se vraća.

27′ – Gol za Dansku, jako lako su sada zabile.

27′ – Dugo traje napad, muče se naše cure, a na kraju šutiraju izvana i vratarica Toft brani.

26′ – Poravnavaju Dankinje. Ćana je na klupi vidjet ćemo hoće li nastaviti.

26′ – Ćamila je dobila težak udarac laktom u oko i to dosta jako, ne znamo hoće li nastaviti. Dosta joj crveno izgleda lice.

25′ – Osam i pol minuta Dankinje nisu dale gol, eto što vam je dobra obrana.

25′ – Vodi Hrvatska, Posavec je nekako uspjela skinuti čuvarice s leđa i zabiti.

24′ – Ježiiiiiiiiiiiiiiić! I odmah skida Pijević. Evo nam šanse za vodstvo.

23′ – Tea, Tea, Tea!!! Opet skida! Samo neka ju razbrane.

22′ – Evo ga, Ježić zabija s crte. Smanjismo na samo jedan gol razlike.

21′ – Izgubljena lopta, kontra Danske i Pijeviiiiiiiiiiiiiiić!

21′ – Malo sreće, promašuje Jorgensen. Idemo u novi napad.

20′ – Debelić gol! Dankinje su prosule napad i odmah to koristimo.

19′ – A možemo li djevojke? Možemo li zabiti s tih sedam metara? Očito ne. Uf…

18′ – Šoštarić je dao naputke, 6-0 obrana, 1 na 1 igra. Mamić iznuđuje novi sedmerac.

18′ – Loptu smo opet izgubili, ali su i Dankinje. Timeout zove Šoštarić, ne ide baš našim curama.

17′ – Gol, gol… Povećavaju vodstvo Dankinje.

16′ – Jako teško Hrvatska dolazi u šansu u napadu, Dankinje igraju jako gusto u obrani, vrlo su kompaktne i grube. Opet smo protratili šut.

15′ – Pedersen zabija idu Dankinje na laganih dva prednosti.

14′ – Dankinje brzo vraćaju loptu i idemo u novi napad. Ne treba srljati, čekamo da se kompletira ekipa. Bezveze sada Blažević šutira, nisu bile ni ruke podignute.

13′ – Evo sedmerac. Krsnik je zapucala. A joj, joj…

12′ – Ode Kalaus na hlađenje i to nakon što je zapucala šut u napadu. Usput rečeno, Dankinje su preuzele vodstvo.

12′ – Gol za Dansku. Evo vratile su se. Dankinje igraju jako grubo, ali vrate im naše cure za to.

11′ – Opet izgubljena lopta u napadu, Danska ima priliku za poravnanje.

10′ – Gol za Dansku, ali pitanje je je li regularan jer bilo je probijanje na našij rukometašici koje sutkinje nisu sudile.

9′ – Brzi gol, Debelić je opet primila sjajnu loptu Ćamile i zabila je ovaj put.

9′ – Eto opet nam se događa najgore. Dankinje s igračem manje smanjuju, opet gol izvana preko obrane.

8′ – Isključenje za Dankinje, pregrub start na Ćamili. Ali ne, Toft, najbolja vratarica svijeta brani našoj Debelić 100 postotnu šansu.

7′ – A šteta, opet smo izgubili loptu i sada to Dankninje kažnjavaju golom s gotovo 9 metara.

6′ – Još jedan prokockan napad Dankinja, ali ni mi se nismo proslavili. Mamić otima loptu na kraju i vraća posjed.

5′ – Ćanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Tri gola prednosti za Hrvatsku.

4′ – Ooooo, Mičijević šutira izvana i zabija i odmah s druge strane Pijević brani. E to tražimo.

3′ – Dugo je trajao napad, sjajno se branila Hrvatska i na kraju je s krila pucala Ostergaard i promašila cijeli gol. Ajmo dalje.

2′ – I bam! Dora Krsnik za vodstvo.

1′ – Odmah sedmerac za Hrvatsku.

1′ – Počela je utakmica, Dankinje love prvu medalju nakon sedam godina, Hrvatice prvu ikad. Prve u napad kreću naše djevojke.

15:00 – Dvije su Hrvatice konkurirale za All-Star ekipu prvenstva, ali samo je jedna upala među najbolje. Naša pivotkinja Ana Debelić odigrala je cijeli turnir na vrlo visokom nivou i u napadu i u obrani i zasluženo se našla u All-Star momčadi.

8:40 – Izbornik reprezentacije Danske Jesper Jensen:

“Nedjelja je velik dan za nas, možemo donijeti Danskoj brončanu medalju. Dat ćemo sve od sebe u utakmici. Iako smo bili razočarani protiv Norveške, naravno da ćemo pronaći snage u utakmici za treće mjesto. Ne trebamo ništa izmisliti da pobijedimo Hrvatsku. Da nas je netko prije tri tjedna pitao da ćemo igrati protiv njih za brončanu medalju, rekli bismo ‘veliko da’, tako da se nadam da ćemo nešto uspjeti pronaći”, rekao je danski izbornik Jensen.

7:59 – Uoči velike utakmice novinari RTL-a posjetili su obitelji naših rukometašica, a najprije su u goste stigli kod Kalausovih.

“Moram priznati da nam je prilično stresno, ali smo i presretni. Oduševljeni smo tim njihovim zajedništvom, a svaku utakmicu pratimo s popriličnim stresom. “I prije i poslije se čujemo porukama, prije utakmice im kažemo drž’te se, a poslije utakmice bravo, bile ste dobre.”, rekao je otac Larise Kalaus, Tihomir.

“Svih ovih dana ne postoji ništa, nego rukomet, priča se o rukometu. Posebno kad je dvoje djece zajedno, onda je osjećaj još posebniji. Pripremamo doček, jedna naša slastičarna napravit će veliku tortu hrvatsku pa će ih dočekati ta torta”, rekla je Larisina majka Vera.

RTL-ove kamere stigle su i u dom trenutno najpopularnije hrvatske rukometašice Ćamile Mičijević. S njima je porazgovarao njen otac Mujo.

“Skupimo se svi uz kavu i kolač. Ja sam previše bučan pa me kritiziraju, ali moram, ne mogu se suzdržati. Za sutrašnju utakmicu bih poručio da ohlade glavu što je više moguće”, rekao je tata Mičijević pa opisao kako se Ćamila ističe na terenu i izvan njega.

“U svakom momentu, bilo u kući, na terenu, u reprezentaciji, Ćamila nastoji da bude glavna. Ona mora dokazati nečim da je glavna zato što svi gledaju u nju, a hvala Bogu igra dobro rukomet, a sve se sastalo pa sam ponosan na nju”, zaključuje Mičijević.

Utakmica za europsku broncu na rasporedu je u nedjelju od 15:30 sati, a moći ćete ju u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr

7:57 – Hrvatska i Danska su do sada igrale četiri puta međusobno na europskim smotrama. Hrvatska je slavila samo jedanput: 2006. godine sa 26:22. Danska je dobila tri preostala susreta.

“Ova utakmica je ostvarenje snova, djevojke su izborile šansu da se bore za medalju. Igramo s jakim protivnikom, imaju puno šuteva iz vana, to je jaka skandinavska ekipa. U šahu su držali Norvešku u polufinalu. One će pokušati gurati u leđa i izmoriti nas, a mi ćemo naravno to pokušati zaustaviti. Vjerujem da će cure izvući zadnje atome snage i želimo ostaviti najbolji mogući dojam, želimo završiti ovo Prvenstvo s osmijehom na licu”, kazao je Šoštarić.

