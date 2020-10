SENZACIJA NA ROLAND GARROSU: Sedmog nositelja izbacio kvalifikant i 186. igrač na svijetu

Njemački tenisač Daniel Altmaier, 186. na ATP ljestvici, koji se glavni ždrijeb Roland Garrosa probio kroz kvalifikacije, eliminirao je u subotu sedmog nositelja Talijana Mattea Berrettinija sa 6-2, 7-6(5), 6-4.

Qualifier and #186 Daniel Altmaier, who never played a Grand Slam event before this week, is into the last 16 at #RG20, beating #8 Matteo Berrettini 6-2, 7-6(5), 6-4.

Incredible story.

