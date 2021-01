Nogometaši Burnleya u jedinoj su utakmici engleskog prvenstva igranoj u četvrtak senzacionalno kao gosti svladali Liverpool sa 1-0 (0-0).

Burnley koji se čitavu utakmicu znalački branio u samoj je završnici jedan od svojih rijetkih izleta na suparničku polovicu okrunio pogotkom. Barnes se oslobodio Fabinha, a zatim mu je u noge uletio vratar Allison te je sudac Dean pokazao na bijelu točku. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je upravo Barnes (82-11m). Ovime je prekinut niz Liverpoola od 68 utakmica bez poraza na Anfieldu u Premier ligi.

The streak ends at the hands of Sean Dyche. 😱 pic.twitter.com/e8cb5Yyq9y

Bila je ovo peta uzastopna prvenstvena utakmica Liverpoola bez pobjede te branitelj naslova sve više zaostaje u borbi za prvo mjesto, ostao je četvrti sa 34 boda, šest manje od vodećeg Manchester Uniteda.

Before today, Liverpool were unbeaten in their last SIXTY-EIGHT home matches in the Premier League, not losing since April 2017 against Sam Allardyce’s Crystal Palace.

Sean Dyche has just ended the streak with Burnley. 👑 pic.twitter.com/cujVoSvUUw

