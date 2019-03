SENZACIJA IZ ŠPANJOLSKE: Zidane postigao dogovor s novim Galacticosom, Real ostaje lakši za 145 milijuna eura

Puno se imena povezuje s dolaskom na Santiago Bernabeu ovog ljeta

Povratkom Zinedinea Zidanea na klupu Real Madrida stigle su brojne glasine oko pojačanja koja će doći na Santiago Bernabeu. Razna imena već se danima vrte u španjolskim medijima. Kylian Mbappe, Eden Hazard, Miralem Pjanić, Luka Jović, samo su među nekima. Sve su glasnija nagađanja i im je jedna od glavnih meta Paul Pogba. Pogotovo nakon što je rekao da je san svakog nogometaša igrati za Madrid, a sada je tu i Zinedine Zidane.

Nešto se pita i Engleze

“Kao što sam uvijek govorio, Real Madrid je san za svakoga. To je jedan od najvećih klubova svijeta. Trener je ondje i Zinedine Zidane što je također san svakog onog tko voli nogomet”, ispalo je prije desetak dana da bi sada stigla vijest da je već obavio razgovor s legendarnim sunarodnjakom i rekao ‘da’. Objavio je to španjolski tabloid OK Diario uz napomenu da Real planira ponuditi 145 milijuna eura Manchester Unitedu, dok veznjak traži 16 milijuna eura godišnje.

Ima li istine u tome znat će se vrlo skoro, međutim ne treba zaboraviti da je igrač pod ugovorom s engleskim velikanom još dvije godine te da United ima opciju produljenja istog za još jednu. Njima novci nisu potrebni jer su jedan od najbogatijih svjetskih klubova, a znaju i koliko bi im teško bilo pronaći Pogbinu zamjenu.