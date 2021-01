SENZACIJA IZ MAKEDONIJE: Čupić napušta Vardar i odlazi u redove prvaka Europe gdje ga čeka dobro poznato lice?

Hrvatski rukometaš Ivan Čupić prelazi u redove europskog prvaka Kiela, Tvrdi to makedonski portal 24info uz dodatak da su ga željeli dovesti Zagreb i bjeloruski Meškov.

Čupić od 2016. igra za Vardar, s kojim se okitio s dva naslova prvaka Europe, a prijeđe li u Kiel tamo će igrati s Domagojem Duvnjakom.

Posjetimo, Čupić se nakon gotovo tri godine odlučio vratiti među Kauboje te će biti jedna od glavnih uzdanica Line Červara na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Egiptu.

“Sigurno je ovo sada neka nova Hrvatska i neka malo drugačija, nego u ono vrijeme kad sam ja otišao prije dvije i nešto godine, ali uzbuđen sam, sretan i drago mi je da sam zdrav i da sam opet tu”, kazao je nedavno Čupić.

