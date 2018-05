SENZACIJA IZ ITALIJE: Europski giganti ušli u rat za legendarnog Buffona, Gigi postaje suigrač Vatrenom?

Legendarni vratar Juventusa Gianluigi Buffon je u četvrtak objavio da napušta klub iz Torina.

Do prije 15 dana bio sam siguran da ću prestati igrati. No, dobio sam neke stimulirajuće ponude, za rad na terenu, ali i izvan njega. Idući tjedan nakon nekoliko dana razmišljanja u miru donijet ću konačnu i sigurnu odluku. Citat je to s konferencije za novinare velikog Gianluigija Buffona (40) na kojoj je otkrio da će u subotu poslije 17 sezona napustiti vrata Juventusa.

Odmah su krenule spekulacije da su ga su kontaktirali veliki klubovi poput Liverpoola, Real Madrida i PSG-a.

Konkretne ponude

Poznati talijanski novinar Tancredi Palmeri u četvrtak popodne objavio je da je na Buffonovu adresu stigla samo jedna konkretna ponuda i to ona od Liverpoola. Međutim, francuski Le Parisien tvrdi da je PSG napravio veliki korak kako bi osigurao usluge ikone talijanskog i svjetskog nogometa. Naime, navodno su mu ponudili dvogodišnji ugovor. Ističe se da Parižani u Buffonu vide osobu koja bi imala pozitivan utjecaj na svlačionicu.

“Ako nastavim igrati želim se boriti za velike trofeje”, poručio je Buffon.

San o Ligi prvaka

PSG bi mogao biti pravo mjesto za to. Očajnički žele naslov u Ligi prvaka, koju niti Talijan u svojoj dugoj karijeri nikada nije osvojio. Uložili su velike novce i sigurno neće štedjeti niti ovog ljeta što zvuči obećavajuće u njihovim nastojanjima da postanu dio elite s prestižnim naslovom.

Buffone je, inače, s Juventusom osvojio 11 titula prvaka Italije, četiri kupa Italije i pet trofeja u Superkupu. Prije toga je od 1995. do 2001. godine igrao u Parmi s kojom je 1999. godine osvojio Kup Italije, Superkup i UEFA kup. Za reprezentaciju Italije, s kojom je 2006. postao prvak svijeta, odigrao je rekordnih 176 utakmica.

Na Europskom prvenstvu 2012. godine osvojio je drugo mjesto, dok je na Kupu konfederacija 2013. osvojio broncu. Buffon je 12 puta proglašavan najboljim golmanom Serie A, a dva puta je bio i najbolji golman Europe.