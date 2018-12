SEKSI BRAZILKA POKAZALA TIJELO I SRUŠILA INTENET: Atraktivna odbojkašica rasplamsala maštu fanova

View this post on Instagram

Tomara q a gente não desista de ser quem é por nada nem ninguém deste mundo. Q a gente reconheça o poder do outro sem esquecer do nosso. Q as mentiras alheias não confundam as nossas verdades, mesmo q as mentiras e as verdades sejam impermanentes. Q "friagem" nenhuma seja capaz de encabular o nosso calor mais bonito. Q, mesmo quando estivermos doendo, não percamos de vista nem de sonho a ideia da alegria. Tomara q apesar dos pesares todos, a gente continue tendo valentia suficiente para não abrir mão de se sentir feliz. Tomara.