ŠEGO OTKRIO PLAN ZA MOĆNE ŠPANJOLCE: ‘To jednostavno moramo zaustaviti, a zna se i tko je najveća prijetnja’

Hrvatska nakon četiri kola ima maksimalnih osam bodova.

Hrvatska rukometna reprezentacija nastavlja nizati pobjede na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj nakon što je u susretu 4. kola B skupine pobijedila Bahrein sa 32-20 (19-9) upisavši i četvrtu pobjedu.

“Sutra će biti jedan velik ispit za nas kao ekipu. Španjolci su na svakoj poziciji dosta dobro pokriveni. Igraju jako dobar rukomet, brz i moderan. Moramo se pripremiti večeras i sutra i odigrati utakmicu”, rekao je za RTL vratar Marin Šego.

Četiri boda u igri

Pobjedom bi osvojili prvo mjesto u skupini i u drugi krug natjecanja prenijeli četiri boda što bi nam otvorilo vrata polufinala. U slučaju poraza dalje nosimo dva boda, a u novoj skupini nas čekaju Francuska i Njemačka.

“Moramo tehničke pogreške svesti na minimum. To je prvi plan. Oni igraju jako kvalitetno u obrani gdje nastoje presjeći naša dodavanja i iz toga njihova brza krila prelaze u kontre. Ako to uspijemo zaustaviti, bit će nam lakše”, dodao je vratar. Osvrnuo se i na taktiku sedam na šest, koju koristi izbornik, zbog čega vratari moraju trčati od gola do klupe i natrag.

Dušebajev najveća prijetnja

“Nije zgodno, ali ako izbornik izabere tu taktiku, mi trčimo”, kazao je i još jednom nahvalio Španjolce.

“Imaju dobar kolektiv i njihov tim je zapravo najjači igrač. Imaju dobre vratare, dobru obranu, dobru polukontru, a tu je Dušebajev koji je strahovito brz i prodoran. Španjolski sistem je da uvijek dugo igraju do pivota, da trpaju lopte na pivota i opasni su sa svake pozicije”, završio je.