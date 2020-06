Dobila je još jednu priliku iznijeti svoje viđenje situacije

Predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić jedna je od onih koji su nakon izbijanja zaraze na Adria Touru u Zadru također završila u samoizolaciji.

“Bila je ovo velika organizacija i velika želja da se organizira turnir u Zadru i Hrvatskoj, da se prezentira s popularnim igračima. Sve smo napravili u dobroj namjeri, ali dogodilo se to što se dogodilo”, rekla je Babić za HRT.

“Zašto se mečevi nisu pratili po propisima? Ulaznice smo prodavali prema preporuci, u svim našim obraćanjima smo molili gledatelje da se drže propisa i distanci. Ne znam koliko je točno ulaznica prodano, mislim oko trećine. Sami igrači nisu bili u kontaktu s drugim akterima, govorim o 15 minuta, igrači stanu, fotografiraju se, prođu dalje, najviše ugroza je bilo među njima samima”, dodala je te je odgovorila na optužbe da je svatko mogao sjediti gdje je htio te da nije bilo kontrole.

“Bilo ih je više od 100-tinjak zaštitara, dezinficijensa je bilo svuda, tako da smo se pridržavali mjera. Virus je među nama i bit će među nama. Život neće stati, prvenstveno moramo čuvati sebe i sve oko sebe. Ovo sve je bilo na otvorenom i sigurno da je bio manji rizik zbog toga. U drugim krajevima Hrvatske ima puno više zaraženih i bez ovakvog događaja”, kazala je.

Skrivao bolest?

“Ima li indicija da je Grigor Dimitrov skrivao bolest? Ja to ne mogu reći, brigu oko igrača i njihovog dolaska imao je Adria Tour. Ja nisam imala tih saznanja, da jesam, igrači bi se odmah testirali”, rekla je i prokomentirala da se Dimitrov navodno odbio testirati.

“To sam čula kasnije, da se osjećao loše, testirali bi ga. Nakon što smo saznali da je pozitivan, odmah smo se konzultirali, odluka je bila da se prekine finale i ne odigra zbog sigurnosnih razloga. Stupili smo u kontakt s gospodom Capakom i Medićem, koji je zadužen za Zadarsku županiju. Hvala svima što su brzo reagirali i vrlo brzo smo imali 20-ak ljudi na testiranju”, poručila je. Puno je bilo upita zašto se igrači nisu testirali prije dolaska.

“Mjere koje su bile u Hrvatskoj to nisu zahtijevale, stranci koji dolaze u Hrvatsku nisu se obavezni testirati. Da to nije bio Dimitrov, tenisač, zvijezda, ne bi bila ovakva tenzija i priča oko ovog turnira. Naravno, dogodilo se da je poznati igrač zaražen. Zadar je ‘živio’, nama su zahvaljivali svi, ugostitelji, punio se booking, dobila se lijepa prezentacija, no nažalost, desilo se što se desilo. Ako je Dimitrov prije bio zaražen, onda je to njegova odgovornost i napravio nam je štetu, no sigurno se moramo vratiti korak unatrag, u čuvanje samih sebe. Kao pojedinac ili javna osoba moramo brinuti i odgovorno se ponašati”, rekla je Babić i za kraj poručila da nije narušen ugled sporta.