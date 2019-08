ŠEF ZVEZDE OGORČEN NAPADOM KOD KNINA: ‘Duboko smo razočarani ovim kukavičlukom, tražimo hitnu reakciju vlasti…’

Napadači su vlasnika kafića udarili bocom u glavu, a njegova supruga ima posjekotinu na nozi

Pet osoba lakše je ozlijeđeno u srijedu navečer u Uzdolju kod Knina kada ih je nekoliko nepoznatih osoba napalo u kafiću jer su gledali prijenos utakmice beogradske Crvene zvezde.

'Nije bilo slučajno'

‘Nije bilo slučajno’

“Što da vam kažem? Došli su maskirani, imali su fantomke na glavama, šipke, palice, motke… Nas je bilo šestero, sedmero unutra. Tu su bili i ljudi od 70 i nešto godina kao i djeca. Žene i djeca su vrištali, ne mogu vjerovati da netko sa šipkom može udariti dijete od 16 godina. Taj dečko od 16 godina je završio u bolnici zbog ozljeda glave. I mene su rasjekli po nozi. Nekakvom daskom su me udarili. Dobio sam i po glavi. Gledali smo utakmicu, ali nije to slučajno, to je sve bilo smišljeno. Naravno da je zbog naše nacionalnosti. To je huliganizam. Ma, u šoku sam”, ispričao je među ostalim za 24 sata vlasnik kafića u Uzdolju Boris Petka.

Povodom ovog incidenta reagirali su i iz beogradskog kluba.

“FK Crvena zvezda je duboko razočaran činjenicom da su njegovi navijači u mjestu Uzdolje kod Knina napadnuti dok su pratili utakmicu našeg kluba s Young Boysima. Crvena zvezda je klub koji se uvijek zalagao za fair-play, a samim tim da svakom navijaču bude dozvoljeno da iskaže navijačku pripadnost. Naš klub ovim putem šalje podršku svim ozlijeđenim navijačima i nudi svu neophodnu pomoć, a od nadležnih organa traži da što prije budu otkriveni i procesuirani počinitelji ovog kukavičkog napada”, stoji u priopćenju kojeg je potpisao predsjednik Svetozar Mijailović.