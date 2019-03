ŠEF UFC-A OTKRIO MCGREGOROV BIZARAN ZAHTJEV: ‘Rekao sam mu – Conore, znaš da se to nikada neće dogoditi’

Irac je u utorak šokirao borilački svijet

Šef UFC-a Dana White progovorio je u intervjuu za TMZ o tome kako je nedavno rekao ‘ne’ Conoru McGregoru nakon što mu je ovaj poslao SMS poruku u kojoj je tražio da postane suvlasnik kompanije koja stoji iza najprestižnije MMA organizacije u ovom trenutku.

“Znaš da se nikada to neće dogoditi”, glasio je odgovor velikog gazde, javlja Fightsite.

Iznenađen odlukom

“Bio sam iznenađen, to je došlo niotkuda sinoć. Mnogi su rekli da su zapeli pregovori, ali pregovora zapravo nije bilo. Vidio sam izjavu koju je rekao iz Chicagu, to sam vidio, poslao mi je poruku i iskre s Conorom nikada do sada nisam imao loš razgovor”, prokomentirao je umirovljenje Irca te je otkrio da McGregorov zahtjev.

“Rekao mi je da se osjeća kako bi trebao biti suvlasnik dijela kompanije, a ja sam mu odgovorio – ‘Conore, znaš da se to nikada neće dogoditi.’ Ali to je bilo prije par tjedana” kazao je.

I dalje želi kompaniju

Dodao je i kako je uvjeren da Irac i dalje želi dio kompanije dana, ali da on to nikada jasno nije rekao.

“Nikada nismo sjeli i on mi nije rekao razloge zašto bi to trebalo biti tako. Razgovarali smo preko poruka, znate da ga volim, on ima gomilu novca, to je njegova odluka. Ja je podržavam. Ako hoćeš biti vlasnik dijela kompanije, moraš izvaditi novac. Moraš kupiti dio kompanije. Tako to funkcionira. Ako želiš kupiti dio UFC-a u ovom trenutku, procjena vrijednosti je jako velika”, poručio je.

Za kraj je rekao kako će UFC preživjeti bez njega jer će doći drugi borci.