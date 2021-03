UFC-ov teškaški prvak, Stipe Miočić, i prvi izazivač, Francis Ngannou, u četvrtak navečer po našem vremenu u društvu Dana Whitea pojavili su se pred novinarima.

MIOČIĆ I NGANNOU NAŠLI SE OČI U OČI PRVI PUT UOČI BORBE: Pogledajte snimku koju komentira cijeli MMA svijet

Jedno od pitanja koje se nametnulo je borba s Jonom Jonesom. Miočića su novinari pitali zaslužuje li Jones odmah borbu za titulu jer je tek prešao u tešku kategoriju.

“Sjajno je što se preselio i što smo dobili novog lika u kategoriji, no fokus je na Francisu, a nakon toga ćemo o drugim stvarima”, kazao je Miočić.

Pobjednik borbe za prvaka trebao bi upravo odmjeriti snage s Jonesom. Međutim, što će biti ako Miočić izgubi. Ne zaslužuje li odmah revanš s Ngannouom kako bi pokušao vratiti pojas? To je pitanje postavljeno Whiteu.

“Dobro pitanje, ne znam… Teško je reći da ne zaslužuje revanš. Vidjet ćemo kako će se odviti ova priča”, neodređen je bio šef UFC-a.

White on what happens if Ngannou wins, does Miocic deserve rematch before Jon Jones fight: “That’s a good question @TheSchmo312. I don’t know. It’s hard to say he doesn’t deserve a rematch, but we’ll see.”

