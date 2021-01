On je prije nekoliko mjeseci rekao da se povlači

Hvala mojim dečkima i mom ocu koji je bio sa mnom više od 20 godina. Volim cijeli svoj tim. Ovo je bila moja posljednja borba. Neću se više vraćati bez oca”, rekao je Khabib Nurmagomedov u pobjedničkom govoru nakon borbe s Justinom Gaethjeom i šokirao borilački svijet.

“Ovo je bilo prvi put da sam bez oca. Kada me UFC nazvao za meč protiv Justina, s majkom sam razgovarao tri dana. Rekla je da ne želi da se idem boriti bez svog oca. Dao sam joj riječ da će ovo biti moja posljednja borba, a ako sam dao riječ, onda ju moram i poštivati”, objasnio je Khabib prije nekoliko mjeseci svoju odluku.

Međutim šef UFC-a Dana White nikako se ne može pomiriti s time. Tijekom gostovanja u podcastu SHOUT! izjavio je kako će sve dati od sebe za organizira revanš između Conora McGregora i Nurmagomedova. Irac se ovog mjeseca bori s Dustinom Poirierom, a White bi ga pokušao spojiti s Dagestancem ako pobijedi u tom meču. Ta je borba na rasporedu 23. siječnja.

“Khabib će također biti tamo i razgovarat ćemo. U savršenom svijetu, ako Conor pobijedi, volio bih vidjeti revanš s Khabibom. To je najveća borba koja se može voditi i to je borba koja ima smisla”, poručio je White.

Da bi se to dogodilo trebat će uvjeriti Khabiba da promijeni svoju odluku.

“Ne osuđujem ih zbog toga što me nagovaraju da promijenim odluku. To mi je razumljivo. Neću se skrivati, to me ne iznenađuje. Nude mu uvjete i borce. Razgovarao sam s majkom tri dana i ne želi da se borim bez oca. Obećao sam joj da je ono bila moja posljednja borba . Dao sam riječ i moram održati obećanje. To je bila moja posljednja borba”;, ponovio je nedavno Khabib.