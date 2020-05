Jedna stvar je reći da želiš malo više novca, ali ono što je on tražio…. Prije svega, u poluteškoj kategoriji ima smislenu borbu, protiv Dominicka Reyesa. U tom slučaju mi je čudno da se želi boriti protiv Francisa Ngannoua. Jon Jones nikad ranije nije tražio prelazak u tešku kategoriju. A za novac koji traži za tako nešto, to se neće dogoditi. Traži apsurdno preveliki novac u apsolutno najgore moguće vrijeme.

Rekao je to šef UFC-a Dana White u razgovoru za ESPN. Iako je tom prilikom poručio da je Jones za njega najveći borac u povijesti, ovaj mu je brutalno odgovorio.

“Zanimljivo je sjediti i gledati šefa kako ovako laže pred kamerama. Nikada nismo govorili o tome. Odmah smo ustvrdili da dovoljno zarađujem. Nikada nisam rekao neku brojku” počeo je Jones sa svojim eskapadama na Twitteru.

"There's no debate. Jon Jones is the GOAT."@danawhite explains why he believes @JonnyBones is the best to ever do it 🐐 (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/ABxVlsVLFP

