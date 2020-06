Nakon analize sve će podijeliti s javnosti

Nogometaši Rijeke plasirali su se u finale ovosezonskog izdanja Hrvatskog kupa zahvaljujući 3-2 (0-1) domaćoj pobjedi protiv Osijeka u polufinalu do koje su stigli nakon velikog preokreta.

Osijek je manje od pola sata prije kraja utakmice vodio s 2-0 golovima Bočkaja (16, 48), no Rijeka je s igračem više na travnjaku i uz obilatu pomoć suca Igora Pajača uspjela ostvariti preokret pogocima Murića (66), Čolaka (73-11m) i Yatekea (86).

Kulešević bijesan

Puno se prašine podiglo nakon tog susreta, a najglasniji je bio Osijekov trener Ivica Kulešević

“U prošloj prvenstvenoj utakmici ovdje nam u 90. minuti nije dosuđen čisti 11-erac iako su sve analize pokazale da je bilo igranje rukom. Mislio sam da je bilo slučajno, ali nakon ovoga večeras više ne mislim da je bilo slučajno. Žao mi je što su ljudi u Hrvatskoj nakon tri mjeseca pauziranja od nogometa morali ovo vidjeti, jer ovo što se dogodilo po meni je sramota. Nevjerojatno je da se to dogodilo u polufinalu Hrvatskog kupa 2020. godine. Da se ovo dogodilo nekad davno, za vrijeme stare Jugoslavije, kada još nije bilo VAR-a, to bih razumio, ali 2020. ovo je sramota. Nikada do sada nisam govorio o sucima, ljudi su i griješe, ali ovo što se danas dogodilo to nema smisla”, otvoren je bio je trener Osijeka.

Za komentar suđenja kontaktirali smo predsjednika Sudačke komisije u HNS-u Antu Kulušića.

“Za sutra sam sazvao Komisiju za suce da napravimo analiza utakmice i analizu komunikacije između VAR sobe i sudaca. U svoje ime mogu kazati da kao predsjednik Komisije sudaca nisam zadovoljan sa suđenjem. Smatram da se nije adekvatno koristila VAR tehnologija. Sutra ćemo nakon analize utakmice više reći. Ponavljam, ja kao predsjednik Komisije sudaca nisam zadovoljan kako je dosuđena utakmica. Kad analiziramo detalje, naročito tri – četvrta minuta, drugi žuti i kazneni udarac, više ćemo toga imati za reći”, poručio je Kulušić.

U četvrtoj minuti sudac je propustio žutim kartonom kazniti gostujućeg braniča Lončara nakon neoperznog uklizavanja. U 56. minuti pak Pajač je potpuno neopravdano dodijelio drugi žuti, a samim time i isključujući crveni karton Kleinheisleru iako mađarski veznjak u duelu s Lončarom nije niti napravio prekršaj. U 73. minuti je sudac nakon zračnog duela Talysa i Capana pokazao na kazneni udarac za Rijeku. Osijekov branič je, istina, u skoku ispružio ruku, ali dojam je kako nije bilo kontakta s Rijekinim igračem. Nakon dugih i neplodnih prosvjeda Osječana Čolak je bio siguran izvođač udarca s bijele točke.