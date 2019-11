ŠEF SPURSA NEUGODNO IZNENADIO MOURINHA: Portugalac nikada prije nije bio u sličnoj situaciji

Neće ga dočekati niti kuna za pojačanja

Portugalac Jose Mourinho među ostalim poznat je i po svojoj rastrošnosti. U koji god klub dođe traži ogroman novac za pojačanja. Kad je došao u Manchester United u kratkom je roku gazdama izbio preko 200 milijuna eura. Tada je doveo Paula Pogbu, Zlatana Ibrahimovića, Henrikha Mkhitaryana i Erica Bailyja.

Pazi na novac

Slično je bilo i u Chelseaju, Realu i Interu, no u Tottenhamu može zaboraviti na to. Naime, kako piše Guardian predsjednik kluba Daniel Levy, poznat po tom što pazi na svaki peni, jasno mu je rekao da do kraja sezone mora nastaviti raditi s momčadi koju ima na raspolaganju i da neće imati sredstva za siječanjsku rekonstrukciju momčadi.

Prilikom pregovora Mourinho je pak šefu Spursa rekao da ne smije prodati Harryja Kanea idućeg ljeta na što je dobio pozitivan odgovor.

Tottenham je uložio ogroman novac na izgradnju novog stadiona pa su im prihodi od Lige prvaka postali iznimno važni pa je od Mourinha zatraženo da klub završi među četiri.