ŠEF OLIMPIJSKIH IGRARA U TOKIJU PODNIO OSTAVKU ZBOG SEKSISTIČKIH KOMENATARA: Ovom izjavom zgrozio je svijet

Šef Olimpijskih igara Tokio 2020 Yoshiro Mori (83) podnio je u petak ostavku, nakon seksističkih komentara koji su izazvali kritike u zemlji i inozemstvu zbog kojih se ponovno ispričao.

“Moji neprimjereni komentari izazvali su velike probleme. Žao mi je”, rekao je Mori (83) na sastanku organizacijskog odbora Olimpijskih igara.

Naglasio je da je sada najvažnije osigurati da Olimpijske igre u Tokiju budu uspješne. Mori, bivši japanski premijer, izazvao je zgražanje diljem svijeta svojim seksističkim komentarima da žene previše govore, koje je izgovorio na sastanku olimpijskog odbora.

#BREAKING : Tokyo 2020 organizing committee president Yoshiro Mori said on Friday he is stepping down from the post after controversial remarks he made about women sparked an uproar. #Tokyo2020 pic.twitter.com/3tw3YGalxx

— China Plus News (@ChinaPlusNews) February 12, 2021