Nogometaši Intera u subotu su na svom terenu u sudačkoj nadoknadi izvukli remi 2-2 protiv Parme, a oba gola za Nerazzurre postigli su hrvatski reprezentativci Ivan Perišić i Marcelo Brozović.

POGLEDAJTE KAKO SU PERIŠIĆ I BROZOVIĆ ZABILI I SPASILI INTER OD DEBAKLA: Vatreni dao gol u sudačkoj nadoknadi

Parma je vodila 2-0, a oba gola zabio je njihov najbolji igrač i bivši napadač Arsenala Gervinho, u 46. i 62. minuti. Preokret je došao ulaskom Brozovića u igru u 59. minuti. Samo pet minuta nakon toga Brozović je s ruba 16-erca zatresao mrežu.

Za konačnih 2-2 pogodio je Perišić u sudačkoj nadoknadi (90+2) i to nakon slobodnog udarca s lijevog boka. Centaršut je izveo Aleksandar Kolarov, a Perišić je glavom pogodio za 2-2.

Nerazzurri nisu bili sretni nakon utakmice ovakvim rezultatom, a nezadovoljstvo jednom sudačkom odlukom izrazio CEO kluba Beppe Marotta. Naime, smatra kako je Inter trebao dobiti penal nakon što je u jednoj situaciji Norbert Balogh srušio Perišića. Iako su svi mislili da će biti kazneni udarac sudac Marco Piccinini samo je odmahnuo rukom. Marotti pak nije jasno zašto nije reagirao VAR.

Oggi in tv sono tutti sconcertati per la gestione del #var : in effetti, se un arbitro che ha una visuale perfetta, libera, alle spalle di Balogh e Perisic, non fischia questo calcio di rigore il problema non è il #var. Il problema è chi ha fatto arrivare in serieA Piccini pic.twitter.com/wJUlurN4Rj

— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 31, 2020