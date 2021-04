Klupska uprava ima jasan stav – da o transferima odlučuje sportski direktor i čelnici kluba, dok je trenerov zadatak rad s igračima koje mu dovedu

Njemački mediji već se danima bave sukobom u Bayernu. Glavni problem je neslaganje trenera Hansija Flicka i sportskog direktora Hasana Salihamidžića. Flick navodno želi više odlučivati oko transfera igrača, a sportski direktor Salihamidžić ne žali da mu se on miješa u posao.

U njemačkim medijima potencira se kako je Flick nezadovoljan poslom kojeg odrađuje vodstvo kluba. Prvenstveno nije sretan jer ne žele Jeromeu Boatengu dati novi ugovor. Također na ljeto ostaje bez Davida Alabe, dok Leroy Sane za sada, ponajviše zbog ozljeda, nije opravdao status velikog pojačanja.

“Počeo sam misliti da će Hansi Flick otići jer mu je dosta Brace”, riječi su predsjednika Bayernovog fan klub Bertrama Ehmera. Salihamidžić sam pak nije pomogao tome da se primire strasti te je uoči prve utakmice s PSG-om ovako odgovorio na pitanje traži li Bayern novog trenera: ‘Trenutčno samo mislimo o ovoj utakmici’. Mogao je s druge strane samo jednostavno reći ‘ne’.

Neugodno pitanje Na press konferenciji u petak njemački novinari su Flicku postavili pitanje koje najviše zanima javnost – hoće li on ostati na klupi, a on na njega nije htio odgovoriti. “Sljedeće pitanje”, rekao je Flick. Osim toga Flickovi odgovori na to hoće li preuzeti reprezentaciju njemačke također su pojačale glasine oko odlaska iz Bayerna. “Imam ugovor do 2023.”, uvijek ponavlja, ali nikada nije eksplicitno rekao da nije zainteresiran za posao.

Predsjednik kluba Herbert Hainer odlučio je sad prekinuti šutnju te je u razgovoru za njemački Sky90 rekao što misli o sukobu Salihamidžića i Flicka.

“Ovo nije prvi put da postoje tenzije u Bayernu. Ovdje sam 18 godina i ovo nije zadnji sukob u klubu. Želimo raditi s obojicom. Uvjeren sam da i dalje mogu zajednički uspješno surađivati. Hanski Flick je profesionalac i želi se fokusirati na nogomet, ali obojica su dosta karakterni i jako drže do svog mišljenja. Najvažnije je da obojica imaju isti cilj. A ono što su zajedno postigli u zadnjih 18 mjeseci je sjajno”, rekao je i odgovorio je i na pitanje oko Flicka i klupe reprezentacije.”Njemački savez traži novog trenera, a našeg mnogi vide na tom mjestu. Mi smo počašćeni time, ali to je problem Saveza. Za sada, Hansi mi nije rekao da želi preuzeti reprezentaciju”, jasno je poručio.

Flick je navodno klupskom vodstvu već rekao da će na kraju sezone donijeti odluku o tome hoće li nastaviti voditi Bayern jer nije zadovoljan događanjima u klubu i time što nema pravo odlučivanja o važnim pitanjima.