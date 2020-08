Nizozemski izbornik Ronald Koeman trebao bi uskoro španjolskim prvoligašem Barcelonom sklopiti ugovor. Potvrdio je to u utorak i predsjednik kluba Josep Maria Bartomeu.

“Ako sve bude u redu on će biti trener BArce iduće sezone. Znamo kako on razmišlja i koja je njegova filozofija”; rekao je Bartomeu za klupsku televiziju.

Osvrnuo se i na situaciju s Messijem. Argentinčevo ime spominjalo se u kontekstu odlaska s Camp Noua nakon blamaže protiv Bayerna.

“Koeman mi je rekao da će on biti stup njegove momčadi. Najbolji je na svijetu i mi ga imamo“, dodao je.

Koeman ima u svom ugovoru s Nizozemskim nogometnim savezom (KNVB) klauzulu koja mu dopušta da raskine svoj ugovor s njima ako dobije ponudu od Barcelone, kluba za koji je igrao i gdje je počeo svoju trenersku karijeru kao pomoćnik Louisu van Gaalu.

🔊 @jmbartomeu: "If nothing goes wrong, Koeman will be Barça's head coach next season. We already know how he thinks and his philosophy" pic.twitter.com/5CZHKBi597

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2020