Predsjednik Barcelone Josep Maria Bartomeu prvi se obratio novinarima na konferenciji za medija povodom oproštaja Ivana Rakitića. Bartomeu je biranim riječima govorio o Hrvatu, koji nakon šest godina napušta Camp Nou i vraća se u Sevillu.

“Htio bih se oprostiti od prijatelja i igrača koji je s nama bio šest sezona. Odigrao je 310 utakmica, čime je postao četvrti stranac u povijesti s najviše utakmica za Barcelonu. Osvojio je 13 trofeja, posebno se pamti njegov gol u berlinskom finalu. Bio je jako važan igrač za nas, ali vidjet ćemo se ponovo jer će i dalje igrati. Pozdravljamo odličnog igrača, ali prije svega odličnog čovjeka. Sjećam se kako je rekao kad je dolazio da je došao pisati povijest i upravo to je napravio. Zahvaljujemo ti na svemu što si napravio”, poručio je Bartomeu.

You will always be a part of our history.

Thank you, @ivanrakitic 💙❤️ https://t.co/wHiyFmrOMB

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2020