SCHUMACHER JE FOTOGRAFIRAN U KREVETU PROŠLE GODINE: Slike su ukradene pa prodane za ogroman novac?

Cijenjeni liječnici ne vjeruju u mogućnost njegovog oporavka

Slavni vozač Formule 1 Michael Schumacher je prije šest godina pao na skijanju u francuskim Alpama i udario glavom o kamen te je završio u komi. Nakon toga obitelj nije objavljivala informacije o stanju slavnog Nijemca, a u javnosti se nije pojavila niti jedna njegova fotografija.

U četvrtak je engleski Mirror objavio priču u kojoj se tvrdi da je Scumacher ipak fotografiran prošle godine dok je ležao u krevetu u Genevi, a kasnije je te snimke nepoznata osoba uzela iz njegovog doma su one prodane za milijun funti, što je otprilike devet milijuna kuna.

#LaAfición 🏎 | Roban fotos de Michael Schumacher postrado en su camahttps://t.co/HsFiEY2W2y pic.twitter.com/P50VbAFTgY — Milenio Monterrey (@MilenioMty) January 23, 2020

Više nije isti

Prestižni neurokirurg Nicola Acciarri krajem prošle godine je progovorio o Schumacheru te je rekao da on nakon šest godina više nije ista osoba kakve se ljudi sjećaju.

“Iako su o njemu intenzivno brinuli, a to je trajalo dugo vremena, mnogo se toga promijenilo u i na njegovom tijelu, od organa, kostiju, do mišića. Sve je to rezultat oštećenja na mozgu zbog pada koji mu se dogodio”, rekao je ovaj liječnik za Motosport.com.

Šteta se ne može popraviti

Prošle jeseni pisalo se da je Schumacher bio u Parizu na tretmanu matičnim stanicama. Dr. Acciarri je naglasio kako je to normalno u njegovom stanju, ali da taj tretman nije prošao kako bi se popravio nego da zbog održavanja vitalnih organa.

“Njegovo trenutačno stanje zahtijeva 24-satnu pažnju. Oko sebe ima tim fizioterapeuta koji pokušava pojačati učinak dugotrajne brige o njegovom stanju. Postoje komplikacije poput mišićne atrofije, osteoporoze pa čak i poremećaja u radu organa. U slučajevima ljudi koji su sa ekonomskog stajališta slabiji, ovakvi bi slučajevi uglavnom završavali smrću jer je tijelu napravljena šteta koja se ne može popraviti”, završio je.