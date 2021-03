SCHWARTZMAN UŠAO U POLUFINALE ATP-A U BUENOS AIRESU: Za finale će se boriti sa srpskim tenisačem Miomirom Kecmanovićem

Najbolji argentinski tenisač Diego Schwartzman (ATP – 9.) i prvi nositelj ATP turnira u Buenos Airesu popunio je posljednje mjesto u polufinalu pobjedom 6-2, 7-5 nad Španjolcem Jaumeom Munarom (ATP – 106.).

Scvhwartzmanov suparnik u polufinalu bit će Srbin Miomir Kecmanović (ATP – 42.) koji je u četvrtfinalu svladao sunarodnjaka Lasla Đerea (ATP – 60.) sa 6-4, 7-6 (6).

Francisco Cerúndolo 🇦🇷 🆚 Albert Ramos Viñolas 🇪🇸

Diego Schwartzman 🇦🇷 🆚 Miomir Kecmanović 🇷🇸

