Britanac Lewis Hamilton (Mercedes) pobijedio je u nedjelju na VN Turske čime je potvrdio osvajanje naslova svjetskog prvaka u Formuli, sedmog u karijeri.

Tako se Hamilton izjednačio s Nijemcem Michaelom Schumacherom koji je također sedam puta bio svjetski prvak u Formuli. Prije ovog naslova Britanac je titulu svjetskog prvaka osvajao 2008., 2014., 2015., 2017., 2018. i 2019.

Britanac je startao kao šesti, ali je dobrom vožnjom u uzbudljivoj trci na klizavoj i mokroj stazi uspio nadoknaditi zaostatak.Drugi je bio Meksikanac Sergio Pérez (Racing Point) a treći Nijemac Sebastian Vettel (Ferrari).

Ovo je Hamiltonu deseta pobjeda u sezoni i 94. u karijeri.

BREAKING: Lewis Hamilton wins the Turkish GP to clinch his seventh F1 title, equalling Michael Schumacher's record.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 15, 2020