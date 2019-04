SCHUMACHER JE IMAO JEDNU VELIKU ŽELJU: Bivši menadžer slavnog Nijemca otkrio kako ga je nesreća zaustavila u ostvarenju sna

To bi bila savršena priča da se ostvarila

Bivši menadžer Michaela Schumachera, Willi Weber, otkrio je kakove je planove imao velikan Formule 1 prije nego što je doživio tešku nesreću na skijanju 2013. Naime, izjavio je da bi se vratio u sport koji ga je proslavio u ulozi menadžera svoga sina Micka, koji je nedavno testirao Ferrarijev bolid.

Posao iz snova

“Michael ga je htio uvesti u Formuli 1 i biti mu menadžer, kao što sam ja bio njemu. To bi bila sjajna priča i uvjeren sam da bi uživao u tom poslu. Michael zna sve o tome i kako posao funkcionira jer je sve to sam prošao”, kazao je Weber.

“S obzirom na to tko mu je otac Mick nosi veliki teret. Ljudi će ga uvijek uspoređivati s Michaeolom i govorit će da mora postići rezultate kao i on. To je ogroman teret za dječaka”, dodao je.

“Da je Michael uz njega priča bi imala potpuno drugačiju simboliku, ali on sada predstavlja svoga oca u očima ljudi. To je problem jer ga svi uspoređuju s Michaelom i očekuju iste rezultate”, kazao je te je otkrio kako više nije u kontaktu s obitelji legende.

“Nakon što je doživio nesreću tri sam mjeseca jako patio. Ljudi se mi se obraćali bez obzira gdje sam se nalazio i pitali me kako je on. Volio bih da Michael što prije stane na noge i da ga zagrlim. To mi je najveća želja”, završio je.