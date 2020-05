SCHALKE PRODUŽIO KATASTROFALNU SERIJU, SADA JE IZGUBIO I OD FENJERAŠA: Kramarićev Hoffenheim konačno pobijedio

Nogometaši Schalkea produžili su niz bez ligaške pobjede na čak 10 utakmica, nakon što je u susretu 28. kola Bundeslige na gostovanju izgubio od Fortune Dusseldorf sa 1-2.

Momčad iz Gelsenkirchena je zadnju pobjedu ostvarila 17. siječnja protiv Borussije Moenchengladbach (2-0), a potom u idućih 10 kola upisala šest poraza i četiri remija.

Kada je Westona McKennie doveo goste u vodstvo u 53. minuti, činilo se kako će Schalke napokon do slavlja. Međutim, Fortuna je s dva brza gola uspjela okrenuti rezultat. Izjednačio je Rouwen Hennings u 63. minuti, a pet minuta kasnije Kenan Karaman je zabio za 2-1.

Fortuna je ovom pobjedom osvojila važne bodove u borbi za prvoligaški spas, dok je Schalke nastavio očajnu seriju rezultata.

▪️ Leipzig miss the chance to go second

▪️ Hoffenheim inch closer to Europe

▪️ Fortuna take a step towards safety #BundesligaMD28 pic.twitter.com/pbHpWvLgq2

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 27, 2020