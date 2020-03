SCHACHMANN POBIJEDIO U UTRCI KOJA SE VOZILA USPRKOS KORONAVIRUSU: ‘Bilo je vrlo teško, osjećao sam se kao da sam u paklu’

Nakon ove utrke biciklisti odlaze na prisilan odmor jer su do kraja ožujka otkazane sve utrke

Nijemac Maximilian Schachmann (26) pobjednik je biciklističke utrke Pariz – Nica, jednog od posljednjih sportskih natjecanja koje je održano usprkos epidemiji koronavirusa.

Utrka se trebala završiti u nedjelju, ali je otkazana zadnja etapa sa startom i ciljem u Nici pa je pobjednik proglašen nakon sedme dionice.

Pobjeda karijere

Schachmann je u posljednjoj, 166 km dugačkoj etapi od Nice do Valdeblore La Colmianea, izgubio nešto sekundi, ali je uspio sačuvati prednost za najveću pobjedu u karijeri. Član momčadi Bora-Hansgrohe je etapu završio kao šesti, ali je na koncu pobijedio sa 18 sekundi prednosti ispred Belgijanca Tiesja Benoota, dok je treći bio Kolumbijac Sergio Higuita sa 59 sekundi zaostatka.

“Bilo je vrlo teško. Vidjeli ste da su me kolege vukle do pobjede. Za mene je završetak etape bio iznimno težak. U posljednja tri kilometra osjećao sam se kao da sam u paklu i sve me boli. Međutim, vrijedila je ova bol. Osjećam se sjajno jer su mnogi u mene sumnjali,” kazao je 26-godišnji Nijemac.

Prisilni odmor

Današnju etapu dobio je Kolumbijac Nairo Quintana ispred Benoota i Francuza Thibauta Pinota, dok je Schachmann završio kao šesti.

Nakon ove utrke i biciklisti odlaze na prisilan odmor jer su do kraja ožujka otkazane sve utrke, a upitno je što će biti i s utrkama u travnju.

Odgađanja

Odgođen je i Giro d’Italia, koji je bio na rasporedu od 9. do 31. svibnja.

Mogući novi datum održavanja talijanske Grand Tour utrke neće biti obznanjen prije 3. travnja, kad u Italiji istječe rok iz dekreta o karanteni, a odluka će biti donijeta nakon konzultacija s talijanskom Vladom i međunarodnim sportskim institucijama.