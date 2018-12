SAVRŠENA BOŽIĆNA ČESTITKA: Uefa odala priznanje hrvatskom dvojcu koji je oduševio u Europi

Three African players in the UEFA Europa League's Breakthrough Team 2018:

Pape Abou Cisse 🇸🇳 (Olympiakos)

Ismaila Sarr 🇸🇳 (Rennes)

Joseph Aidoo 🇬🇭 (Genk) pic.twitter.com/luvBTQKJGZ

— AfricaFootballDaily (@AFD_English) December 21, 2018