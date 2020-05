Dvojac je dijelio svlačionicu u zlatnom periodu Milana početkom 90-ih

Legendarni crnogorski nogometaš Dejan Savičević, ikona Crvene zvezde i Milana, progovorio je o odnosu sa Zvonimirom Bobanom, suigračem iz zlatnih dana talijansko velikana.

“Zvone i ja smo bili prijatelji i prije nego što smo došli u Milan. Bile su teške godine, građanski rat… Nije bilo lako održati te odnose. Zajedno smo služili vojsku, igrali za reprezentaciju, dogovorili smo se da ne pričamo o ratu, već o drugim stvarima. O ratu se jednostavno ne bi mogli usuglasiti. Nisu nogometaši i sportaši krivi što se rat dogodio, već politički interesi onih koji su poslije rata postali milijarderi”, rekao je Savičević, čije riječi prenosi Kurir te se osvrnuo na čuvenog Roberta Baggija.

On je u Milan stigao 1995. godine, a tada je desetka bila Savičevićevo vlasništvo, a Baggio je svojevremeno rekao da je apsolutno zasluženo nosio broj 10.

“Roberto je jedan od najvećih nogometaša koje je Italija imala. Stigao je, a ja sam bio u Milanu već tri godine. Nikada nije došao kod mene i rekao mi da želi moju desetku. I to pokazuje koliko je bio veliki. Žao mi je što je promašio onaj penal u finalu SP-a 1994. To se pamti za cijelog života. On i Baresi su osvojili sve osim tog finala”, poručio je Genije.