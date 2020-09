Godinama oduševljavao poklonike najvažnije sporedne stvari na svijetu igrajući u Zvezdi i Milanu

Legendarni crnogorski nogometaš Dejan Savićević, kojeg nogometni zaljubljenici najviše pamte po predstavama u dresu Crvene zvezde i Milana, progovorio je o tome kakve je sve ponude imao 19888. kada je napuštao podgoričku Budućnost i preselio na Marakanu.

SAVIĆEVIĆ O ODNOSU S BOBANOM TIJEKOM RATA: ‘Nije nam bilo lako održavati prijateljstvo. Nismo se oko toga mogli usuglasiti pa smo postigli dogovor’

“Gajio sam simpatije prema Zvezdi. Najbolju financijsku ponudu sam imao od Hajduka. Dinamo me nije zvao. Poslije su govorili, ali ne znam koliko je to točno, teško je doznati pravu istinu, da su se opekli na Milka Đurovskog. Kao, dali su mu sve novce ‚na ruke‘, a on se onda ponašao kako se ponašao, čime oni nisu bili zadovoljni. Od tog trenutka nikome više nisu htjeli dati novce ‚na ruke‘. Pančev, također. Zna se čitava situacija da mu je supruga išla u London na 5-6 dana jer je trebala dobiti novac. Pošto novci nikako nisu stizali, ona se vratila i Darko je završio u Crvenoj Zvezdi“, rekao je Savićević za SK i dodao da ga je i Partizan želio u svojim redovima.

1988. JNA

Zvonimir Boban, Dejan Savićević, Darko Pančev, Fadilj Vokri, Aljoša Asanović, Dragan Jakovljević. pic.twitter.com/Pr6Bioo2pQ — Djordje Djokovic 🇷🇸 (@DjordjeDj) October 18, 2019

“Otac me je poveo na pregovore u Beograd, morao je, pritisak u njegovoj firmi je bio veliki. To je vjerojatno bilo preko partije. Na kraju smo Pančev i ja otišli u vojsku. Partizan je tu umiješao prste. Onda, da ne bi ispalo da smo samo nas dvojica, oni su pozvali još 4-5 momaka i upropastili nam šanse da odemo na Olimpijske igre ‘88. u Seul, gdje smo mogli uzezi medalju da smo otišli u najjačem sastavu. Takvo je bilo vrijeme, država je bila sasvim drugačije koncipirana. Vojska i država su bile iznad svega, tako da su te strukture ljudi imale jako veliki utjecaj na sudbine određenih ljudi, pa tako i na moju. Mislim da je general Lončar bio tada. Kod njega sam bio u stanu kod stadiona Partizana na pregovorima. Ali, em što nisam bio zadovoljan, em što sam više naginjao ka Zvezdi. Da je bilo do novaca, otišao bih u Hajduk. Za taj period to je bila puno bolja ponuda od Crvene zvezde“, otkrio je.