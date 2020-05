SAUDIJSKI PRINC IMA OZBILJNE PLANOVE U ENGLESKOJ: U svoj klub želi dovesti najskupljeg igrača u Bayernovoj povijesti?

Saudijski fond za javna ulaganja (PIF) i njegov čelnik princ Mohammed bin Salman, odlučili su za 343 milijuna eura kupiti engleskog prvoligaša Newcastle United i u u njemu stvoriti momčad koja će dominirati Premierligom.

SAUDIJSKI PRINC GRADI NOVU SUPERMOMOMČAD: Kao prvo veliko pojačanje želi Modrićevog suigrača?

U posljednje vrijeme neprestano se pojavljuju brojne glasine oko velikih nogometnih imena koje on želi dovesti na sjever Engleske, a u subotu je njemački Bild objavio kako će mu jedno od prvih pojačanja biti branič minhenskog Bayerna Lucas Hernandez, za kojeg su Bavarci prije dvije godine platili velikih 80 milijuna eura njegovom tadašnjem klubu Atletico Madridu i time je postao njihov najskuplji igrač u povijesti.

Newcastle have enquired about French Bayern defender Lucas Hernández. #NUFC would have the money for such a signing if the Saudi takeover takes place; he cost Bayern £71m last summer but has had an injury ravaged season leaving him out of favour and not in the starting XI [BILD] pic.twitter.com/MiJlCwQhsw

— TheNewcastlePost (@NewcastlePost) May 23, 2020