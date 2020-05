SAUDIJSKI PRINC GRADI NOVU SUPERMOMOMČAD: Kao prvo veliko pojačanje želi Modrićevog suigrača?

Fond za javna ulaganja Saudijske Arabije (PIF), kojem je na čelu princ Mohammed bin Salman, odlučio je za 343 milijuna eura kupiti engleskog prvoligaša Newcastle United i u u njemu stvoriti momčad koja će dominirati Premierligom.

Engleski mediji proteklih su tjedana pisali o tome da Bin Salman za trenera planira dovesti Argentinca Mauricija Pochettina koji je prošle godine s Tottenhamom igrao finale Lige prvaka.

Newcastle United will be financial heavyweights, check the wealth of this guy, existing times for Toon fans pic.twitter.com/rWaF2ANjMV

— Jules Bevis COYS (@julesbevis) May 12, 2020