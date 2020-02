Verona je priredila veliko iznenađenje u 23. kolu talijanskog prvenstva svladavši na svom terenu vodeći Juventus sa 2-1

Nogometaši Juventusa doživjeli su šokantan poraz od Verone nakon što su poveli pogotkom Cristiana Ronalda. To im je treći poraz nakon što su ih ranije Lazio i Napoli ostavili bez bodova.

“Ovaj nas poraz boli. Nismo bili pažljivi u važnoj fazi utakmice, moramo shvatiti što se dogodilo. Motivirani smo, dobri smo na svom terenu, ali imamo poteškoća u gostima. Problem je očito psihološke prirode i to se mora promijeniti jer je sramotno da momčad ovolike vrijednosti prosipa bodove u gostima na ovaj način”, kazao je nakon utakmice vratar Juvea Wojciech Szczesny. Ronaldo je zabio desetu utakmicu zaredom.

“Ljut je poput svih nas. Teško je objasniti što se dogodilo jer smo primili sva gola u trenucima kad smo imali kontrolu”, dodao je.

Trener Maurizio Sarri također je upozorio da njihove predstave u gostima nisu na razini onih kod kuće.

“Znali smo da će nam biti teško protiv Verone. Zaslužuju priznanje. Bili su agresivni od početka do kraja. Znali smo da moramo izdržati prvih 25 minuta. To smo napravili, imali smo prilika, ali smo prosuli bodove i to nam se ne smije više događati”, kazao je Sarri.

“Glava je najbitnija stvar. Ako niste na 100% onda niti fizički nećete biti. Moramo shvatiti da pobjede ne dolaze olako. Moramo još više raditi. Verona je bila bolja u prvih pola sata, ali smo sami krivi za posljednjih 30 minuta. Pokazali su sjajan intenzitet, a mi nismo”, dodao je.

“Ova momčad navikla je posljednjih godina s lakoćom pobjeđivati i sada se moramo naviknuti da više ne smijemo prosipati bodove. Nadam se da ćemo naučiti lekciju jer ovome pričamo već neko vrijeme. Igrači treniraju naporno, ali onda tijekom utakmice ne mogu doseći puni potencijal. Moramo to riješiti “, završio je.