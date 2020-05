SARRI I JUVE OPALILI PLJUSKU HRVATU: Talijanski velikan odbio Vatrenog; ‘Više nismo zainteresirani za njega’

Lani je bio na korak do ransfera u Torino

Igračka budućnost Ivana Rakitića i dalje je neizvjesna. I ovo ljetno it će burno za hrvatskog reprezentativca. Njemu je želja odraditi ugovor do kraja, znači do srpnja 20121., ali Barca ima drugačije planove i željeli bi nešto zaraditi na njemu.

VATRENI DOBIO PORUKU IZ JEDINOG KLUBA ZBOG KOJEG JE SPREMAN NAPUSTITI BARCU: ‘Rakitić može doći samo pod jednim uvjetom’

I dok će ova saga potrajati još neko vrijeme, talijanski Calciomercato objavio je kako su Katalonci ponudili veznjaka Juventusu, ali i je talijanski velikan odbio te su im navodno poručili kako nisu zainteresirani za Hrvata te da nije njihova prva opcija u slučaju potencijalne razmjene igrača između klubova. Juve navodno želi Arthura Mela, ali Brazilac ne želi s Camp Noua.

Rakitić je, inače , ove sezone na terenu proveo samo 40% od ukupne minutaže te više nije ključni igrač Barcelone. Dok je Arthur bio ozlijeđen dobivao je više prilika, lai ni Valverde ni Setian ga nisu puno koristili.