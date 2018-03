ŠANSE DA MAYWEATHER UĐE U OKTOGON SU 50%: ‘Ja sam najveće MMA ime u ovom trenutku, to je činjenica’

“Ako mislite da sam brz s rukavicama od 8 unci, zamislite samo koliko sam brz u rukavicama od 4 unce”, rekao je Mayweather

Američki mediji svakodnevno izvještavaju o Floydu Mayweatheru i mogućnosti da se on okuša u slobodnoj borbi te krene sa MMA karijerom. Uskoro planira zatražiti i MMA licencu, a za oktogon se sprema s prvakom u velter kategoriji Tyronom Woodleyem.

‘Jako sam zainteresiran’

U posljednjem velikom intervjuu otrkio je kako su šanse da se okuša u slobodnoj borbi 50%:

“Već sam krenuo s treninzima. Krenuo sam s bazičnim pripremama. Razmišljam o nastupanju u slobodnoj borbi. Kontempliram. Krenuo sam trenirati u Miamiju. Veselim se eventualnom nastupu koji bi se mogao dogoditi do kraja ove godine. Ne znamo još u ovom trenutku. Trenutačno su šase 50-50. Nije 100 posto iako već treniram. Ne znam još, ali mogu potvrditi da sam jako, jako zainteresiran. Za sve vam treba vremena, za sve treba vrijeme…”, izjavio je Mayweather.



Predsjednik UFC-a Dana White kao glavni cilj kompanije za ovu godinu zacrtao je dovođenje Mayweathera koji je posljednju borbu odradio protiv UFC-ove zvijezde Conora McGregora kojeg je pobijedio te je boksačku karijeru odlučio okončati sa savršenim skorom 50-0:

‘Zamislite koliko sam brz u lakšim rukavicama’

“U ovom trenutku nisam siguran kako će se sve rasplesti. Sve je ovo igra brojki. Ja samo gledam brojke. Ako brojke kažu da mi se više isplati boksački revanš s McGregorom i on bi se mogao dogoditi. Ono što morate shvatiti o meni, ja nisam taj koji izbjegava protivnike. Conor McGregor je bio opasan, neugodan protivnik. Kao što on vjeruje da ima dinamit u rukama kada stavi rukavice od 4 unce, i ja osjećam da imam bombe u rukama. Bunio se nešto što je sudac prekinuo prema njemu prerano prvi meč, ali ako je sudac htio da ga ubijem u ringu, trebao je pustiti dalje. Zapravo ga je spasio…”, prenosi Fight Site.

Naravno, nije propustio niti priliku za bocnuti McGregora:

“Ono u što sam siguran jest da sam najveće MMA ime u ovom trenutku. To je činjenica. Drugo najveće ime je Conor McGregor. I to je činjenica. Gledajte ovdje se samo radi o zabavi. Volim se zabavljati. U prve dvije ili tri runde nisam uopće boksao, pustio sam da on radi. Ali u MMA-ju bi bilo totalno drugačije jer nemamo cipele na nogama i imamo rukavice o 4 unca. Ako mislite da sam brz s rukavicama od 8 unci, zamislite samo koliko sam brz u rukavicama od 4 unce.”