SANDRA PERKOVIĆ OBJAVILA VIDEO PORUKU: ‘To je prioritet, a ne hoće li Olimpijske igre biti održane ove ili sljedeće godine’

Japan je predložio jednogodišnju odgodu Olimpijskih igara u Tokiju zbog pandemije koronavirusa, a Međunarodni olimpijski odbor (MOO) je to prihvatio, izjavio je u utorak japanski premijer Shinzo Abe. Nešto malo prije toga medijima i javnosti obratila se proslavljena hrvatska sportašica i olimpijska pobjednica Sandra Perković.

“Mislim da u vrijeme pandemije korona virusa Olimpijske Igre nisu toliko važne koliko je važno zdravlje naših bližnjih i onih do kojih nam je stalo. Dodatno, mnogi moji prijatelji pogođeni su potresom u Zagrebu i te se zbog toga ne osjećaju sigurno i dobro. To je prioritet, a ne hoće li Olimpijske igre biti održane ove ili sljedeće godine to je trenutačno manje bitno”, poručila je putem Instagrama i nastavila.

“Bitno je da ostanete doma, posvetite se vašim obiteljima i radite stvari koje volite raditi i da će samo ako ostanete doma ova pandemija proći. Poljubac svima”, završila je.