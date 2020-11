SAN PAOLOM GRMILA PJESMA KOJA JE OBILJEŽILA MARADONU: Evo kako je izgledalo zagrijavanje igrača Napolija i Rijeke

Zauvijek ćemo pamtiti sve što je napravio, na koji način je ispisao nogometnu povijest veliki Diego Armando Maradona. Jedan od tih trenutaka je i zagrijavanje na starom i kultnom Olimpijskom stadionu u Münchenu prije 31 godine.

SLAVNI TRENUTAK KAD JE MARADONA ODUŠEVIO SUPARNIČKE NAVIJAČE: Da, uvijek je bio svoj, drugačiji od drugih

Opušteni Argentinac, tada najbolji igrač na svijetu koji je zaluđivao mase diljem planete, zagrijavao se za utakmicu polufinala Kupa UEFA-e u kojoj je njegov Napoli 1989. godine gostovao kod Bayerna.

Live Is Life plays at Maradona Stadium as Napoli begin their warm-ups. 😭pic.twitter.com/fuldC8rxC0

