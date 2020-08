San Antonio Spursi neće nastupiti u doigravanju NBA lige ove sezone. To im se događa po prvi put nakon što su 22 uzastopne godine igrali play-off, što je najdulji niz jedne momčadi u NBA-u.

Ekipu legendarnog Gregga Popovicha su iz doigravanja izbacile pobjede Memphisa i Phoenixa zbog kojih su završili na 11. mjestu Istočne konferencije.

The San Antonio Spurs 22-year playoff streak will come to an end.

Sada je prekinut povijesni niz i Spursi prvi put nakon 1997. godine neće biti u doigravanju.

For the first time in 22 years, the San Antonio Spurs are eliminated from the postseason.

The last time the Spurs missed the playoffs:

– MJ only retired once

– Robert Parish was still in the NBA

– Kobe/Allen Iverson were rookies

– Tim Duncan was at Wake Forest pic.twitter.com/tVwcJV6dKN

— CBS Sports (@CBSSports) August 13, 2020