Imao je samo jedan cilj i sve je bio spreman napraviti da ga ostvari

Najboljeg hrvatskog košarkaša u povijesti, Dražena Petrovića, pet je sekundi dijelilo do prelaska u Crvenu zvezdu. Otkrila je to njegova majka Biserka u intervjuu za srpski Kurir.

“To je istina. On je imao čvrstu namjeru zaigrati u najjačem europskom natjecanju. Da je te godine Zvezda osvojila titulu, on bi otišao tamo, da je Partizan bio prvi, igrao bi u Partizanu. Samo je htio ići korak dalje. Dražen je svoj put bio zacrtao, kao da je osjećao da će njegovo vrijeme na zemlji biti kratko. I nikad nije tražio naše mišljenje ili bratovo. Saslušao bi nas, ali je odluke donosio sam”, rekla je gospođa Petrović.

Što se zapravo dogodilo 1984? Naime, Mihovil Nekić je u završnici majstorice prvenstva Jugoslavije sa Zvezdom pogodio koš vrijedan naslova. Da je promašio povijest bi bila drugačija.

Majka neprežaljene legende ispričala je i čime bi se Dražen bavio da nije bio košarkaš. On je sa samo 17 godina odveo je Šibenku do titule prvaka Jugoslavije, kpja je kanisje poništena.

“Kako sam ja to sve preživjela? Pa kako… Sve krene iz ljubavi, a kada pređe u profesionalizam, onda treba stati iza svog djeteta. Suprug zbog teškog posla nije mogao toliko, pa sam ja bila isturena. Mi smo zapravo željeli da obojica budu glazbenici. Aco je svirao klarinet, a Dražen gitaru. I jednom kada sam došla u glazbenu školu, kažu mi tamo: ‘Aco više ne dolazi, on vam je prešao na košarku.’ Klarinet je, inače, bio od Arsena Dedića, a Aco se kasnije pravdao kako ne želi svirati po sahranama. Dražen je volio glazbu i volio je svirati, ali nije volio solfeđo. Znao je iz gitare izvuči žicu i dok profesor to nije naštimao, prođe pola sata i Dražen sretan… Ta gitara se sada nalazi u našem muzeju u Šibeniku”, ispričala je Biserka.