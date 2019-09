SAMO SU ZVEZDA I JOŠ TRI MOMČADI IZA DINAMA: Klub koji nikada nije bio europski prvak najveći je favorit Lige prvaka

U srijedu u 20:45 na rasporedu je ogled između Modrih i Atalante

Utakmicama između Intera i Slavije Prag te Lyona i Zenita u utorak u 18:55 sati počinje nova sezona Lige prvaka. Iste večeri u kasnijem terminu sve nogometne zaljubljenike čeka nekoliko poslastica. Snage će odmjeriti Borussia Dortmund i Barcelona, Napoli i Liveprooll te Chelsea i valencia. Dan kasnije na scenu stupa hrvatski prvak Dinamo, koji će na otvaranju ugostiti Atalantu, a derbi večeri igrat će se na Parku prinčeva između PSG-a i Real Madrida.

Tri razine više

“Već smo ih proučavali, gledali njihove utakmice. Puno znamo o njima. Nismo još radili taktičke finese, jer smo ipak bili fokusirani na Istru koliko god to teško u takvoj situaciji. Slijedi regeneracija, a od ponedjeljka i detaljiziranje u taktičkom smislu. No, utakmica protiv Atalante je razina ili tri razine više od današnjeg dvoboja. Ma, to je potpuno druga utakmica, nema veze s današnjom. Bit će pun stadion, a i Dinamo će izaći u potpuno drukčijem sastavu. Siguran sam da ćemo skupo prodati kožu i uvjeren sam da će Dinamo odigrati dobru utakmicu, puno bolje nego današnju“, rekao je prije par dana trener Dinama Nenad Bjelica.

City ispred svih

Dan prije otvaranja nove sezone Lige prvaka stigle su najnovije prognoze kladionica. Prema stranici Oddschecker prvi favorit je klub koji nikada nije osvojio ovo natjecanje – Manchester City. Iza njega smjestili su se redom Barcelona, branitelj naslova Liverpool, PSG i Real Madrid. Među prvih deset favorita još su Bayern, Juventus, Atletico, Totenham i Borussia Dortmund.

Dinamo je 28. na listi favorita, a iza njega su četiri kluba – Club Brugge, Crvena zvezda, Slavija prag i Olympiakos.