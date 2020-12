Nijemac je dobio otkaz dan nakon uvjerljive pobjede nad Strasbourgom (4:0)

Francuski prvak Paris Saint Germain smijenio je u četvrtak svojeg trenera, Nijemca Thomasa Tuchela.

POTRES U PSG-U, NEYMAR I MBAPPE OSTALI BEZ TRENERA: Tuchel iznenada dobio otkaz, a već se zna i nasljednik

Ova iznenađujuća odluka predsjednika PSG-a Leonarda došla je nakon jučerašnje pobjede od 4-0 nad Strasbourgom. PSG je treći u prvenstvu s bodom manje od drugoplasiranog Lillea. U Ligi prvaka, PSG je grupnu fazu natjecanja završio na prvom mmestu ispred RB Leipziga i Manchester Uniteda.

‘GDJE JE MOJA ULOGA U OVAKVOM KLUBU?’: Tuchel je dan prije otkaza dao kontroverzan intervju, je li ga zbog ovoga PSG potjerao?

PSG je trenutno treća momčad u francuskom prvenstvu i pomalo je iznenađujuć ovaj otkaz jer stigao je nakon velike 4:0 pobjede nad Strasbourgom. No, prethodno je bilo problema jer PSG je remizirao s Lilleom i poražen je od Lyona, a riječ je o izravnim konkurentima za naslov. Tuchel je imao uspješnu kampanju i u Ligi prvaka, kvalificirao se za nokaut fazu i ždrijeb mu je donio sraz s Barcelonom u osmini finala.

Kontroverzni intervju

Dan prije otkaza Tuchel je dao intervju za njemački Sport 1 u kojem se požalio na “političku prirodu” svojeg posla pa se počelo nagađati da je otpušten upravo zbog tih riječi.

“Da budem potpuno iskren, tijekom prvih šest mjeseci rekao sam sebi: ‘Jesam li još uvijek menadžer ili sam političar u sportu, ministar sporta? Gdje je sada moja uloga menadžera u takvom klubu? Rekao sam sebi: samo želim trenirati. Mislim da sam zato postao trener i zato i dalje jesam, mogu se naći bilo gdje. Bilo gdje gdje postoji pola terena za trening i DVD uređaj za snimanje video zapisa. Ja volim nogomet i to zadovoljstvo mogu dobiti na mnogo načina kao menadžer. Ponekad je to vrlo lako, ponekad je to veliki izazov, jer klub poput PSG-a ima niz utjecaja, osim fokusiranog interesa momčadi … Volim samo nogomet. A u ovakvom klubu nije uvijek samo nogomet”, rekao je Tuchel.

Neće ga zaboraviti

Nakon što je dobio otkaz, od Tuchela se oprostio samo jedan igrač PSG-a, mladi superstar Kylian Mbappe koji je svoju poruku objavio na društvenim mrežama, na Instagram “pričama”.

“Nažalost, to je ‘nogometni zakon’. Vrijeme koje ste proveli ovdje nitko neće zaboraviti, ispisali ste prekrasnu stranicu u povijesti kluba. Hvala treneru”, poručio je Mbappe.