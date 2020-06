Za Dinamo je igrao u dva navrata, prvi put od 2007. do 2014. godine, a drugi put 2017.

Osim što je otkrio kako mu je Nenad Bjelica zatvorio vrata Maksimira, bivši hrvatski reprezentativac Sammir Cruz Campo, progovorio je i o čovjeku kojeg smatra najboljim trenerom pod kojim je igrao.

SAMMIR OTKRIO DA SE MOGAO TREĆI PUT VRATITI U DINAMO I REKAO GDJE JE ZAPELO: ‘Zbog toga će Bjelica za mene uvijek biti mali trener’

“Kruno Jurčić je najbolji trener u mojoj karijeri, zna jako puno. Mediji ga ne vole, ali baš mi se sviđa. Dobre treninge je pripremao, ima stav i samopouzdanje. Jako dobar trener. Čak bolji od trenera Getafe. Napravio sam jako puno kod njega. Igrao sam lijevo krilo i ulazio u sredinu, to mi je odgovaralo. On me tu našao. Kad sam došao igrao sam desno krilo, tu se nisam osjećao dobro”, rekao je Sammir za Nogometni Podcast.

“Ja sam profesionalizam vidio kad sam došao u Getafe. Sedam godina sam se tu zajebavao i igrao koliko mi je trebalo da budem najbolji”, poručio je.