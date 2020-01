OLMO NIJE IGRAO UTAKMICU NA PRIPREMAMA, USKORO ODLAZI IZ DINAMA? Sammir zabio Modrima i spasio Lokomotivu poraza

Oba pogotka u utakmici između Dinama i Lokomotive postignuta su u drugom poluvremenu

Nogometaši Dinama odigrali su 1:1 s Lokomotivom na pripremama za drugi dio sezone.

Modri su poveli u 64. minuti pogotkom Joška Šutala, a Lokomotivu je poraza spasio bivši dinamovac Sammir koji je zabio za konačnih 1:1 u 77. minuti.

Prijateljska utakmica // Friendly game

⚽️ Dinamo vs Lokomotiva

⏰ 17.1.2020. 15:00h

🌍 Rovinj

Olmo blizu Milana

Najvrijedniji igrač Dinama Dani Olmo nije konkurirao za utakmicu, a pretpostavlja se zato da se slučajno ne ozlijedi dok traju pregovori oko njegovog transfera.

Kako smo već pisali, Olmo je blizu transfera u talijanskog velikana Milan.

DANI OLMO NAPUŠTA MAKSIMIR: Dinamo pokazao zeleno svjetlo, procurili detalj rekordnog transfera Modrih?

Calcimercato tvrdi da je Milan poslao konkretnu ponudu te da su spremni nastaviti lov na njega. Pišu i to da hrvatski prvak za njega traži 25 milijuna eura plus bonuse što je puno manje od 40 milijuna koliko su Modri navodno tražili od Ajaxa prošlog ljeta. Prema tome spremni su mu izaći u susret jer je i on sam rekao da želi otići ove zime.