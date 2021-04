Sammir je početkom ožujka napustio Hrvatsku, u kojoj je igrao za prvoligaša Lokomotivu

Brazilski nogometaš i bivši hrvatski nogometni reprezentativac Sammir (33) početkom ožujka ove godine napustio je redove prvoligaša Lokomotive, za koju je igrao od ljeta 2019., i vratio se u Brazil.

Sammir, koji je najbolje utakmice u HNL-u odigrao u dresu Dinama, u utorak je u intervjuu za Sportske novosti objasnio zašto je odlučio otići iz Hrvatske.

Miran odlazak

“Iskreno? U Lokomotivi ništa nije bilo dobro, pa mi se više nije dalo igrati. To je to, najjednostavnije. Jedini razlog. Vidio sam da momčad ne može krenuti nabolje, prema gore, pa sam zaključio da više nema smisla sve to, spakirao sam stvari i pravac Brazil. Dogovorio sam se s ljudima iz kluba, sve je ispalo fer, baš onako kako treba biti. Otišao sam posve miran u prijateljskim odnosima”, rekao je Sammir pa otkrio da neće nakon karijere nastaviti živjeti u Hrvatskoj iako je to ranije najavljivao:

” Neću se vraćati u Hrvatsku, ostajem u Brazilu. Tu ću živjeti. Tako sam odlučio, mislim da je to najbolje za mene.”

‘Nisam odlučio hoću li se definivno oprostiti’

Sammir trenutno nema klub i nije siguran hoće li nastaviti igračku karijeru.

“E, to još nisam odlučio. Stvarno ne znam. Vidjet ću… Imam vremena za razmišljanje. Nigdje ne žurim, nemam razloga brzati i donositi neke ishitrene odluke. Sad odmaram. Počinje prvenstvo u Brazilu. Velim, nisam odlučio hoću li se definivno oprostiti, ali negdje još gori neka ambicija. Međutim, u ovom trenutku ni sam ne znam koliko je velika i realna.”

‘Dinamo može sve’

Slavni Brazilac prokomentirao je i uspjeh Dinama, svojeg bivšeg kluba, koji je izborio plasman u četvrtfinale Europske lige. Modri će se za polufinale boriti sa španjolskim Villarrealom, momčadi koju su 2010. pobijedili sa Sammirom u glavnoj ulozi.

“Sjećam se te utakmice… Lijepo je to sjećanje. Villarreal je tada bio favorit, nitko nije očekivao da ćemo ih pobijediti. A pobijedili smo. To je jednostavno bio takav dan. Kao onaj kad je Dinamo pobijedio Tottenham s 3:0. Ponekad dođu takvi dani. Osvanu i, eto, završe super uspješno. Možemo sad mnogo toga analizirati, pričati o taktikama, formacijama, ali, vjerujte, kad se tako nešto dogodi, nitko ne zna zašto se dogodilo, nitko to ne može objasniti. Poklope se neke stvari i – eto…”

“Dinamo danas može sve! Ovaj današnji Dinamo može osvojiti Europsku ligu! Gledam stvari realno. Kad je Dinamo već stigao do četvrtfinala, kad je izbacio Tottenham, onda može do kraja. Definitivno. Jer, mislim da je to točno, Tottenham je bolja momčad od Villarreala. Ne samo to. Dinamo je sad u jednom posebnom razdoblju kad je shvatio da u Europskoj ligi za njega više nema protivnika kojeg ne može pobijediti. Kad izbaciš Tottenham, onda dođeš do takvog saznanja. Samopouzdanje, vjera u sebe, krucijalni su u nogometu. Kad istrčiš na teren u takvom izdanju, onda si sposoban za sve. Želim Dinamu uspjeh, jako bi me razveselio”, zaključio je Sammir.