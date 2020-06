SAMMIR OTKRIO DA SE MOGAO TREĆI PUT VRATITI U DINAMO I REKAO ŠTO MISLI O BJELICI: ‘Zbog toga će on uvijek za mene biti mali trener’

Sammir je trenutno član hrvatskog prvoligaša Lokomotive

Poznati brazilski nogometaš s hrvatskom putovnicom, 33-godišnji Sammir, gostovao je u A1 Nogometnom Podcastu gdje je govorio o svojoj karijeri, u kojoj je čak osam godina proveo u zagrebačkom Dinamu čiji je najtrofejniji igrač.

Za Dinamo je igrao u dva navrata, prvi put od 2007. do 2014. godine, a drugi put 2017.

Mamić ga htio

Sammir, koji je trenutno član Lokomotive, je u neformalnom razgovoru otkrio i da se mogao vratiti i treći put na Maksimir, kada je trener bio Nenad Bjelica, no to se nije ostvarilo.

“To puno ljudi ne zna, ali ja sam se mogao vratiti i treći put. Kada sam se vratio iz Kine razgovarao sam sa Zdravkom (Mamićem op.a.a) koji mi je rekao da me želi, a onda mi je i Bjelica rekao da me želi, ali mi se nakon toga nisu javili”, otkrio je Sammir i nastavio:

Igrao za Vatrene

“Zdravko me nazvao kasnije i rekao mi da ga bojkotiraju u klubu i da me Bjelica ne želi. Zato će on uvijek za mene on biti mali trener jer mi je mogao u lice reći da me ne želi.”

Sammir je bio i član hrvatske reprezentacije od 2012. do 2014. godine s kojom je nastupio na Svjetskom prvenstvu u Brazilu. Za Vatrene je nastupio sedam puta.