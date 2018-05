SALAH PROPUŠTA POČETAK SP-A: Liverpool objavio kad bi se Egipćanin trebao vratiti na travnjak

Stigle su nove informacija o ozljedi genijalnog napadača.

Jedan od najboljih nogometaša današnjice Mohamed Salah zbog ozljede ramena tijekom finala Lige prvaka mogao bi propustiti prvi krug Svjetskog prvenstva u Rusiji. Naime, Liverpoolov fizioterapeut Ruben Pons rekao je za španjolsku Marcu da bi njegov oporavak mogao potrajati tri do četiri tjedna.

“Tužan je zbog svega što se dogodilo, ali je u potpunosti usredotočen na oporavak. Trebat će mu tri do četiri tjedna, ali pokušat ćemo ubrzati oporavak. To nam je veliki cilj”, kazao je Pons.

Bude li oporavak potrajao tri tjedna to znači da bi mogao biti nedostupan egipatskoj reprezentaciji 16. , a bude li trajao četiri onda do 23. lipnja. Prvu utakmicu Egipat igra s Urugvajem 15. lipnja, 19. s Rusijom i 25. sa Saudijskom Arabijom.

Mohamed Salah, l'attaquant de la sélection égyptienne, sera absent au moins 3 semaines et pourrait donc manquer le 1er tour du Mondial https://t.co/4G0aJGVwwy pic.twitter.com/XTIO4SFySm — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 29, 2018

“Znali smo da se radi o nečem ozbiljnom čim je pao na travnjak jer se on nikada ne žali. Bojali smo se najgoreg”, dodao je.

“Bili smo na terenu do poluvremena. Pokušao sam ga umiriti i rekao sam mu da ništa ne možemo napraviti i da se ne brine. Gledali smo utakmicu, pratili smo društvene mreže, a redar nam je rekao rezultat. Kad smo se vratili na teren, utakmica je bila gotova. Igrači se se već presvukli i pripremili za put. Pomogli smo mu da se i on presvuče jer to nije sam mogao napraviti. Poslije toga smo otišli u zračnu luku”, otkrio je.