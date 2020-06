IGRAČ LIVERPOOLA DOŠAO NA BENZINSKU I SVIMA KUPIO GORIVO, LOVREN GA ODMAH ‘BOCNUO’: ‘Možeš li meni barem jednom platiti kavu?’

Engleska Premierliga se uskoro ponovno počinje igrati nakon pandemije koronavirusa, a nogometaši svih prvoligaša marljivo se pripremaju za nastavak natjecanja. To rade i igrači prvoplasirane momčadi na tablici i europskog prvaka Liverpoola koji će u nastavku sezone pokušati osigurati naslov prvaka na koji čekaju već 30 godina.

LOVREN ISPRIČAO KOJE GA JE PITANJE NAJVIŠE MUČILO ZA VRIJEME KARANTENE: ‘Veliki je to bio izazov za sve….’

A jedna od najvećih njihovih zvijezda, egipatski napadač Mohamed Salah u pauzi između treninga posjetio je lokalnu benzinsku postaju i oduševio svojim postupkom – on je tamo platio račun za gorivo svim prisutnim mušterijama, zbog čega na njegov račun stižu brojne pohvale.

Mate from work sent us this, salah just paid for everyone’s petrol, sound that pic.twitter.com/4QiBSo8lQ0

Javio mu se oko toga i suigrač iz Liverpoola, hrvatski reprezentativac Dejan Lovren, koji mu je na Twitteru poručio sljedeće:

“Čuo sam da je Salah prije nekoliko dana svima platio gorivo na benzinskoj postaji, sjajna gesta. Ali možeš li meni barem jednom platiti kavu? Obično nisi rastrošan pa me ovo začudilo, ali svaka čast svejedno.”

I heard that @MoSalah paid couple of days ago the gas for everyone on the petrol station…Great gesture 👏🏻

But can you pay at least once for me the coffee?? Usually you are tight guy so I am surprised, but anyway well done.

— Dejan lovren (@Dejan06Lovren) June 11, 2020