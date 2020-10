ŠAHTAR SENZACIONALNO POBIJEDIO REAL USRED MADRIDA: Modrić prekrasno zabio, Kraljevski klub bio na korak do velikog povratka

Kraljevski klub novu sezonu Lige prvaka otvorio je iznenađujućim porazom od ukrajinskog Šahtara

Premda je nastupio bez sedam standardnih prvotimaca koji su zaraženi koronavirusom, Šahtar je u Madridu šokirao Real Madrid pobijedivši sa 3-2 u susretu B skupine Lige prvaka.

Gosti su već nakon prvog poluvremena vodili 3-0, Real je u nastavku zabio dva brza gola, a sudačkoj nadoknadi i treći, no poništen je zbog zaleđa pa je Šahtar mogao početi slaviti.

Jedan od velikana

Jedan od najljepših trenutaka utakmice dogodio se u 54. minuti kada je Luka Modrić zabio fantastičan pogodak udarcem s više od 25 metara. Bio je to sasvim sigurno jedan od Lukinih najljepših pogodaka. Zanimljivo, Modrić se ovim golom upisao u povijest “Kraljevskog kluba” postavši tek četvrti igrač koji je zabio gol u Kupu/Ligi prvaka sa 35 ili više godine. Prije njega to je uspjelo tek velikanima Alfredu Di Stefanu, Ferencu Puškašu i Pacu Gentu.

Šahtar je u Madrid doputovao bez sedam standardnih prvotimaca koji su zaraženi koronavirusom. Ukrajinci su bili oslabljeni neigranjem Taisona, Juniora Moraesa, Mikole Matvienka, Andrija Pjatova, Tarasa Stepaneka i Alana Patricka. Priliku na vratima dobio je 19-godišnji Trubin, a u obrani su igrali dvije godine stariji Bondar i Korniienko.

Blistava budućnost

“Nedostaju nam ključni igrači, no s druge strane ovo je utakmica u kojoj ćemo vidjeti našu budućnost,” kazao je prije utakmice legenda Šahtara i hrvatske reprezentacije Darijo Srna. Gledajući ovu utakmicu Ukrajince očekuje blistava budućnost.

Gosti su mogli do vodstva u 15. minuti, Marlos je sam izbio pred Courtoisa, ali je vratar “Kraljevskog kluba” sjajno obranio. Međutim, u 29. minuti niti Belgijanac nije mogao ništa. Korniienko je sjajno prošao kroz domaću obranu asistiravši Teteu koji je sa 15 minuta zabio za vodstvo gostiju.

Varaneova noć za zaborav

Samo četiri minute kasnije bilo je 0-2. Tete je sjajno pucao, Courtois obranio, a Varane ispred Dentinha gurnuo loptu u vlastitu mrežu. Nevjerojatno prvo poluvrijeme Šahtara zaokružio je Solomon zabivši u 42. minuti nakon fantastične akcije za vodstvo 3-0. Solomon je povukako, gurnuvši potom loptu Teteu, koju je vratio petom, a 21-godišnji izraelski reprezentativac precizno zabio za nevjerojatnih 0-3.

Tri gola u prvom poluvremenu kod kuće u Ligi prvaka, Real je posljednji put primio prije 20 godina protiv Bayerna.

Velemajstorski gol

Samo pet minuta kasnije već je bilo 2-3, a zabio je Vinicius Junior svega 15 sekundi nakon što je ušao u igru. Čim je ušao u igru, ukrao je loptu Ukrajincima te se sjurio prema gol u zabio.

VAR presudio

Do kraja susreta Real je jurio izjednačenje, ali nije uspio. U drugoj minuti sudačke nadoknade Federico Valverde je zabio za 3-3, no pogodak je naknadno poništen zbog zaleđa.

U drugom susretu iz ove skupine večeras se sastaju Inter i Borussia Moenchengladbach.

Lisakovič spasio Ruse

Na otvaranju A skupine RB Salzburg i moskovski Lokomotiv su odigrali 2-2.

Gosti su poveli u 19. minuti. Anton Mirančuk je ubacio iz kornera, Rifat Zemaletdinov glavom prebacio do Edera koji je zabio za 1-0. Izjednačio je Dominik Szoboszlai u posljednjim trenucima prvog dijela fantastično pogodivši malo iskosa s ruba kaznenog prostora u desne rašlje.

Salzburg je poveo na otvaranju drugog dijela, u 50. minuti je pogodio Zlatko Junuzović. No, 15 minuta prije kraja utakmice gosti su izjednačili, a pogodak je postigao Lisakovič.

Za goste je cijeli susret odigrao Vedran Ćorluka.

Večeras se još sastaju europski prvak Bayern i Atletico Madrid.

Liga prvaka: 2. kolo skupine B; Madrid

Real Madrid – Šahtar 2:3 (Modrić 54′, Vinicius Jr. 59′;Tete 29′, Varane 33′ (ag), Solomon 42′)

Sastavi:

Real Madrid: Courtouis; Marcelo, Varane, Milatao, Mendy; Modrić, Casemiro, Valverde; Asensio, Rodrygo, Jović

Šahtar: Trubin; Dodô, Khocholava, Bondar, Korniienko; Marcos Antônio, Marlos, Maycon, Tetê, Solomon; Dentinho

Skupina A – Salzburg:

Salzburg – Lokomotiv Moskva 2:2 (Szoboszlai 45′, Junuzović 51′;Eder 19′, Lisakovich 75′)

90′ + 3′ Gotova je utakmica, Šahtar je stigao do senzacionalne pobjede u Madridu.

90 + 3′ Gol! Real je izjednačio na 3:3, a strijelac je Valverde, no od toga ipak neće biti ništa jer je VAR poništio pogodak zbog zaleđa u kojem je bio Vinicius.

90′ Igrat će se još tri minute sudačke nadoknade u Madridu.

85‘ Šahtar izgleda jako čvrsto i organizirano pa su svi pokušaji Reala lagano neutralizirani, a do kraja susreta još je pet minuta.

76′ Real je krenuo u totalnu ofenzivu, njihov lijevi bek Marcelo se ne miče iz napada.

75′ Gol u Salzburgu, Lokomotiv je izjenačio na 2:2 golom Lisakovicha.

⏰⚽️ 29' Tetê

⏰⚽️ 33' Varane o.g

⏰⚽️ 42' Solomon

⏰⚽️ 54' Modrić

⏰⚽️ 59' Vinícius Júnior ⚪️ Real Madrid comeback 🔜?#UCL pic.twitter.com/dxRnRGhWYu — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2020

72′ Nogometaši Šahtara sada su se potpuno povukli i pokušavaju samo sačuvati svoju mrežu.

70′ Nova promjena u Realu, Modrić napušta igru, a umjesto njega ulazi Kroos.

64′ Mogao je sada Tete ponovno šokirati domaćine. Opet je izbio sam pred Courtoisa, a Belgijanac opet čudesno brani.

62′ Sijeva sa svih strana pred golom Šahtara, Medriđani igraju fenomenalno i novi gol visi u zraku.

59′ Nogometaši Reala idu po veliki preokret, Vinicius Junior je sada smanjio na 2:3. Brazilac je ušao u igru s klupe, oduzeo loptu braniču Šahtara i mirno pogodio, OVDJE pogledajte gol.

54′ Real je smanjio na 1:3, a gol je postigao Modrić. Luka je primio loptu na tridesetak metara, izborio se za udarac i neobranjivo poentirao za 1:3. Gol pogledajte OVDJE.

52′ Izgleda da je Real krenuo po veliki preokret, igra se samo pred golom Šahtara.

51′ Preokret u Salzburgu, domaćini su poveli 2:1, a strijelac je Junuzović.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

46′ Zidane je odlučio uvesti svojeg prvog napadača Benzemu. Igru napušta Rodrygo koji se nije iskazao u prvom poluvremenu.

😱😱😱 Shocktar! Describe first-half in Madrid in three words… #UCL pic.twitter.com/7gom7HFzOl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2020

⏰ HALF-TIME ⏰ 🤔 Thoughts on first-half action? ⚒️ Shakhtar take shock 3-0 first-leg lead in Madrid

😬 Salzburg level after Lokomotiv take early lead#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2020

45′ + 1′ Gotovo je prvo poluvrijeme nakon kojeg Real gubi s velikih 0:3.

45′ U Salzburgu su domaćini izjednačili na 1:1, gol je postigao Szoboszlai.

42′ Kakva katastrofa Reala, Šahtar vodi 3:0, zabio je Solomon nakon brze akcije. Atraktivno mu je petom asistirao Tete. Pogodak možete vidjeti OVDJE.

33′ Šahtar vodi 0:2, Varane je postigao autogol. Tete je pucao, Courtois obranio, a Varane nespretno pokušao izbaciti odbijenu loptu i pospremio je u vlastitu mrežu. Taj autogol pogledajte OVDJE.

⚽ ГОООООЛ! ТЕТЕ ЗАБИВАЕТ В МАДРИДЕ! МЫ ВПЕРЕДИ 1:0! 🔥 Наш первый мяч в сезоне Лиги чемпионов! #РеалШахтер #UCL pic.twitter.com/Lvbm2BR1vT — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 21, 2020

29′ GOL Šahtar je poveo, za 0:1 zabio je Tete. Nakon ubačaja s boka mladi Brazilac je pucao prema golu, a lopta je prošla Varaneu kroz noge i prevarila Courtoisa.

20′ Nakon što su sačuvali mrežu na početku susreta, gosti sada stoje jeko dobro na terenu i disciplinirano čekaju svoju priliku protiv Reala, čija obrana bez Ramosa ne izgleda pretjerano čvrsto.

Lokomotiv Moscow are ahead in Salzburg through Eder. Still 0-0 between Real Madrid and Shakhtar#ucl live

👉https://t.co/XHL9UClHlG #bbcfootball pic.twitter.com/OJLqlu82kE — BBC Sport (@BBCSport) October 21, 2020

19’Lokomotiv je poveo u drugoj utakmici protiv Salzburga, Eder je zabio za 0:1. Gol pogledajte OVDJE.

15′ Sada je Šahtar mogao Šokirati domaćine. Marlos je sam izbio pred Courtoisa, ali Realov golman brani.

14′ Jasno je koja će biti taktika Šahtara, disciplinirano se brane i iz kontranapada vrebaju priliku.

14′ Prvi pokušaj Šahtara, pucao je Marlos, a Courtois lagano obranio.

10′ Gostima samopozdanje ulijeva činjenica da je Real pobijedio u samo jednoj od šest zadnjih utakmica u Ligi prvaka, ali kako izgleda situacija na terenu teško će ovdje Šahtar izbjeći poraz.

9′ Slobodni udarac je izveo Modrić i pokušao pronaći Rodryga, ali Brazilac je bio u zaleđu.

7′ Gosti se sve teže nose s pritiskom Madriđana, sada je Korniienko dobio žuti karton zbog oštrog faula na Mendyju.

4′ Real je krenuo uraganski, žele Madriđani što prije doći do vodstva. Pucao je Asensio, ali prvo njegov udarac blokira branič Šahtara, a malo kasnije njegov novi pokušaj brani golman gostiju Trubin.

⚽️ Let's go! 🤔 Who will shine in Madrid & Salzburg?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2020

1′ Počela je utakmica.

