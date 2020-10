Argentinac je ovog ljeta odlučio ostati, ali pitanje je hoće li tako biti i idućeg

Pep Guardiola i društvo iz Manchester Cityja ne odustaju od ideje dovođenja Lionela Messija. Kao što je poznato Argentinac je bio na korak da ovog ljeta napusti Barcelonu nakon što je zatražio transfer.

POJAVILI SE DETALJI DOGOVORA MESSIJA I CITYJA: Svaki sat života idućih pet godine zarađivat će više od 120 tisuća kuna?

Međutim, u klubu nisu željeli čuti za takav scenarij te su inzistirali na otkupnoj klauzuli od 700 milijuna eura, previsokoj za sve. Na koncu je Messi odlučio ostati najmanje do idućeg ljeta kada mu istječe ugovor.

Španjolska Marca sada navodi kako City prati situaciji oko Messija te da su mu spremni ponuditi unosan ugovor nakon što mu u lipnju 2021. istekne ugovor s Barcom.

Argentina, inače, nije u dobrom odnosu s vodstvom kluba što je jasno dao do znanja i nakon prodaje Luisa Suareza.

“Zaslužio si oproštaj koji bi pristajao jednom od najvažnijih igrača u povijesti kluba. Nisi zaslužio da te potjeraju kao što su to napravili. Ali istina je da me to ne iznenađuje više“, napisao je Messi u emotivnoj oproštajnoj objavi na Instagramu.

“Bit će mi teško gledati te u drugom dresu i još teže igrati protiv tebe. Želim ti sve najbolje na tvom putu. Vidimo se uskoro, prijatelju,” poručio je Argentinac.