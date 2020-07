Vatreni bi prvo okupljanje trebali imati u rujnu kada ih čekaju gostovanja kod Portugala

Iako je bilo dosta govora da će napustiti klupu nogometne reprezentacije nakon Eura čini se da je Zlatko Dalić postigao dogovor prema kojem će nešto dulje ostati hrvatski izbornik. Sportske novosti pišu da je s predsjednikom Davorom Šukerom postigao dogovor prema kojem će na klupi ostati do Svjetskog prvenstva u Kataru, koje je na rasporedu od 21. studenoga do 18. prosinca 2022. Do službene objave ove vijesti čeka se sastanak Izvršnog odbora koji je na rasporedu ovog mjeseca.

TURSKI NOVINAR OTKRIO ZANIMLJIVU INFORMACIJU: ‘Sve su bili dogovorili s Dalićem, ali…’

Vrijedno je podsjetiti da su turski mediji objavili da je Dalić bio sve dogovorio s Fenerbahčeom te da je nakon Eura trebao sjesti na klupu tog velikana. No, pandemija koronavirusa promijenila je njegove planove jer je Euro prebačen na iduću godinu. Dalić je nakon srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji htio voditi reprezentaciju i na Euru te nije odustao od te ideje pa se zahvalio Turcima.

Prema ovim informacijama, čini se da će ostati godinu i pol dana dulje s Vatrenima nego što se predviđalo. Jer, nakon Eura slijedi težak posao. Očekuje se da će Luka Modrić i Ivan Rakitić reći konačno zbogom Vatrenima, a pitanje je hoće li nakon te smotre za reprezentaciju nastaviti igrati i Dejan Lovren te Domagoj Vida.

U međuvremenu, HNS je objavio kako Vatrene čeka sadržajna jesen. Vatreni bi prvo okupljanje trebali imati u rujnu kada ih čekaju gostovanja kod Portugala (5. rujna u Portu) i Francuske (8. rujna u Parizu) u okviru novog izdanja Lige nacija, dok ih u listopadu i studenome čeka trostruki program. Uz prijateljski susret sa Švicarskom, listopad donosi domaće susrete u Ligi nacija protiv Švedske (11. listopada) i Francuske (14. listopada), dok će u studenome Hrvatska igrati u Švedskoj (14. studenoga) i kod kuće protiv Portugala (17. studenoga). Naknadno će biti dogovorena još jedna prijateljska utakmica u studenome, s obzirom na obvezu svih reprezentacija da u okviru Uefinog centraliziranog natjecateljskog ciklusa odigraju identičan broj utakmica.